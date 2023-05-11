Когда дело доходит до дальних поездок, правильный автомобиль может иметь решающее значение. Удобство и простор, эффективность использования топлива и надежность — это лишь некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе автомобиля для длительных поездок. А вот краткий перечень лучших автомобилей для дальних поездок.

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Какой автомобиль выбрать для дальних поездок?