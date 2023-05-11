Ньюфаундленд: описание породы

Ньюфаундленд — порода собак, обладающая великолепным характером и впечатляющей внешностью. По сути, они являются настоящими спасателями и отлично справляются с плаванием и спасательными миссиями в воде. На протяжении всей жизни ньюфаундленды могут плавать на большие расстояния и выступать в качестве надежных спасателей, помогая утопающим.
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Основные моменты
- Они очень хорошо социализируются и проявляют героизм, поэтому их часто берут в качестве домашних питомцев. На сегодняшний день многие ньюфаундленды служат в полиции, военных подразделениях и помогают людям с ограниченными возможностями. У них дружелюбный характер и они любят общаться с людьми, включая незнакомцев.
- Ньюфаундленды хорошо ладят с членами семьи. К детям они относятся как к равным, но при этом проявляют заботу и внимание. А те, в свою очередь, охраняют их и терпеливо терпят их любопытство. К тому же, ньюфаундленды легко приспосабливаются к другим животным в семье, будь то кошки или птицы.
- Собаки ньюфаундлендов не являются типичными сторожевыми собаками. Им не свойственна агрессия к другим людям, но они могут оценить ситуацию и принять меры в случае угрозы для своей семьи или дома.
- Эти собаки имеют высокий интеллект и отличную память. Они могут предугадывать желания своих хозяев и демонстрировать удивительную сообразительность. Негатив и грубые команды ньюфаундленды не приветствуются. Негативно относятся к физическому наказанию и не любят, когда их наказывают.
- Ньюфаундленды, несмотря на свои габариты, все же нуждаются в регулярной физической активности. Несмотря на то что они не являются породой высокой активности, регулярные прогулки и игры помогут им поддерживать здоровье в хорошей физической форме. Наиболее полезными для них будут активности в воде, потому что они любят плавать и очень любят заниматься спортом.
- Также немаловажным аспектом ухода за ньюфаундлендом является регулярный уход за его густой шерстью. Их шерсть обладает водоотталкивающими свойства и требуют особого внимания. При регулярной расческе вы сможете избежать колтунов на шерсти, а также снизить количество выпадающих волос. Необходимо помнить о правильном питании для обеспечения ньюфаундленду всех необходимых питательных веществ, чтобы поддерживать здоровье и красоту шерсти.
- В качестве идеального места для проживания ньюфаундленда можно использовать загородный дом или дачу недалеко от водоема. Это позволит им наслаждаться своей страстью к воде и плаванью. Но ньюфаундленды также могут комфортно себя чувствовать в городской квартире, если им будет предоставлена достаточно пространства для движения и регулярные прогулки на свежем воздухе.