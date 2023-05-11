Ньюфаундленд: описание породы

Ньюфаундленд — порода собак, обладающая великолепным характером и впечатляющей внешностью. По сути, они являются настоящими спасателями и отлично справляются с плаванием и спасательными миссиями в воде. На протяжении всей жизни ньюфаундленды могут плавать на большие расстояния и выступать в качестве надежных спасателей, помогая утопающим.

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Основные моменты