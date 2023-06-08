Одна из ведущих фирм-поставщиков металлургической продукции

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«АНЭП-Металл» — одна из главных компаний, которая поставляет металлопрокат в СНГ и России. Компания проводит поставки различной металлической продукции начиная с 2012 года.

Фирма владеет складами в нескольких регионах страны. Доставка заказа осуществляется быстро, и возможна срочная доставка сразу после проведения оплаты. Металлопродукцию можно купить в розницу (от 10 тыс. руб.), а также оптом — независимо от объема заказа. Если есть необходимость, то ее тщательно обрабатывают. Это зависит от пожеланий заказчика.

Сотрудничество

Фирма предлагает большой ассортимент металлопрокатной продукции: от популярных товаров до редких изделий. С ней имеет сотрудничество около 1342 компаний, поскольку в компании надежные поставки и простой алгоритм работы. С фирмой достаточно легко и выгодно сотрудничать. Чтобы заключить контракт, нужно:

  1. Оставить заявку на официальном сайте, написать на электронную почту или позвонить по номеру телефона.
  2. Менеджеры свяжутся, чтобы уточнить параметры заказа и другие детали, а также помогут с выбором подходящей металлопродукции.
  3. После согласования объявляется конечный счет. Во время оплаты заказчик выбирает способ доставки.

На официальном сайте заказчик может сделать заказ на различный металлопрокат отличного качества:

  • продукция из специализированной стали;
  • цветной и черный металлопрокат;
  • товары из нержавеющей стали;
  • жаропрочная сталь;
  • материалы из полимера;
  • трубопроводная арматура;
  • сплавы, которые используются в атомной энергетике и в иных отраслях.

Достоинства

Компания «АНЭП-Металл» предлагает своим клиентам привлекательные условия:

  • Доставка реализуется в течение 7 дней по территории России.
  • Отгрузка заказа производится без выходных, в любое время суток. По желанию заказчика товар может быть доставлен в день оформления заказа.
  • Вся металлопродукция сертифицирована.
  • Огромный ассортимент, который находится на 9 складах по всей территории России.
  • Фирма изготавливает трубные заготовки и выполняет другие операции с продукцией в указанный срок.
  • Возможность дополнительной обработки.

Менеджеры проведут профессиональную консультацию по металлопродукции. Они — специалисты с огромным опытом в области металлопроката и оформлении заказа. Компания сотрудничает с розничными клиентами, оптовыми покупателями. Товары реализуются в объеме от 1 единицы. Для постоянных клиентов есть возможность отсрочить оплату и получить привлекательные скидки при габаритном заказе.

https://samara.anepmetall.ru/ — всегда с вами, команда «АНЭП-Металл»

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