Одна из ведущих фирм-поставщиков металлургической продукции

«АНЭП-Металл» — одна из главных компаний, которая поставляет металлопрокат в СНГ и России. Компания проводит поставки различной металлической продукции начиная с 2012 года.

Фирма владеет складами в нескольких регионах страны. Доставка заказа осуществляется быстро, и возможна срочная доставка сразу после проведения оплаты. Металлопродукцию можно купить в розницу (от 10 тыс. руб.), а также оптом — независимо от объема заказа. Если есть необходимость, то ее тщательно обрабатывают. Это зависит от пожеланий заказчика.

Сотрудничество

Фирма предлагает большой ассортимент металлопрокатной продукции: от популярных товаров до редких изделий. С ней имеет сотрудничество около 1342 компаний, поскольку в компании надежные поставки и простой алгоритм работы. С фирмой достаточно легко и выгодно сотрудничать. Чтобы заключить контракт, нужно:

Оставить заявку на официальном сайте, написать на электронную почту или позвонить по номеру телефона. Менеджеры свяжутся, чтобы уточнить параметры заказа и другие детали, а также помогут с выбором подходящей металлопродукции. После согласования объявляется конечный счет. Во время оплаты заказчик выбирает способ доставки.

На официальном сайте заказчик может сделать заказ на различный металлопрокат отличного качества:

продукция из специализированной стали;

цветной и черный металлопрокат;

товары из нержавеющей стали;

жаропрочная сталь;

материалы из полимера;

трубопроводная арматура;

сплавы, которые используются в атомной энергетике и в иных отраслях.

Достоинства

Компания «АНЭП-Металл» предлагает своим клиентам привлекательные условия:

Доставка реализуется в течение 7 дней по территории России.

Отгрузка заказа производится без выходных, в любое время суток. По желанию заказчика товар может быть доставлен в день оформления заказа.

Вся металлопродукция сертифицирована.

Огромный ассортимент, который находится на 9 складах по всей территории России.

Фирма изготавливает трубные заготовки и выполняет другие операции с продукцией в указанный срок.

Возможность дополнительной обработки.

Менеджеры проведут профессиональную консультацию по металлопродукции. Они — специалисты с огромным опытом в области металлопроката и оформлении заказа. Компания сотрудничает с розничными клиентами, оптовыми покупателями. Товары реализуются в объеме от 1 единицы. Для постоянных клиентов есть возможность отсрочить оплату и получить привлекательные скидки при габаритном заказе.

https://samara.anepmetall.ru/ — всегда с вами, команда «АНЭП-Металл»