Мобильные комплексы прикрытия МКП-1 от производителя «ЗНАК23»

Мобильные комплексы прикрытия МКП-1

Мобильный комплекс прикрытия МКП-1 — важный элемент в системе безопасности на дорогах. Его основное назначение — обеспечение безопасных условий работы для строительной бригады, транспортных средств, находящихся рядом с рабочей зоной. Комплекс включает прицеп, металлическую раму, импульсную стрелку (типоразмер III), стробоскопы, АКБ и антивандальный ящик для него, переключатель режимов световой индикации.

Назначение и сфера применения

Мобильный комплекс прикрытия широко используется в строительном бизнесе, на дорожных объектах, в нефтегазовой отрасли, на улицах городов и на трассах. Это позволяет защитить рабочих и организовать безопасное передвижение транспорта. МКП-1 применяется для обеспечения безопасности на дорогах при проведении массовых мероприятий или при аварийных ситуациях.

Мобильный комплекс прикрытия — незаменимое средство для обеспечения безопасности на дорогах и строительных объектах. Он помогает сохранить жизни и здоровье людей, уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций.

Особенности производства

Производство мобильного комплекса прикрытия МКП-1 — сложный процесс и требует высокой точности и качества всех компонентов и материалов. Сборка конструкции осуществляется в заводских условиях на высокотехнологичном оборудовании, которое находится под контролем специалистов.

Материалы изготовления МКП-1

Конструкция состоит из металлических рам, соединенных шарнирными элементами, что позволяет быстро разбирать и собирать конструкцию. При необходимости транспортировать ее на другое место.

Корпус изготавливается из ударопрочного, стойкого к атмосферным явлениям материала — стальных (толщиной 3-5 мм) или алюминиевых листов (1,5-3 мм). Рамы и щиты окрашиваются специальной краской, защищающей конструкции от коррозии и внешних неблагоприятных факторов. Для удобства использования МКП-1 оснащается колесными опорами, которые обеспечивают его мобильность.

Преимущества МКП-1

Оборудование обладает следующими достоинствами:

Мобильность. МКП-1 можно в любой момент транспортировать на другое место без привлечения специальной техники.

Легкость монтажа. С установкой может справиться 1 человек, не нужно приглашать бригаду рабочих.

Безопасность. Установка щита на МКП-1 обеспечивает безопасность рабочих зон, уменьшает риск для персонала, участников дорожного движения и прохожих.

Устойчивость к внешним неблагоприятным факторам, механическим и вибрационным нагрузкам, коррозии.

Продолжительный срок службы.

Заказать мобильный комплекс прикрытия МКП-1 https://znak23.ru/catalog/pritsepi-prikrytiya/mobilnyy-kompleks-prikrytiya-mkp-1/ вы можете в торгово-производственной компании «ЗНАК23». Для получения профессиональной консультации свяжитесь с нашими менеджерами по контактному номеру телефона.