Изготовление мебельных фасадов на заказ в цеху «ДАНИОЛ»

Мебельные фасады

Фасад — это лицевая часть мебели и по совместительству визитная карточка каждой комнаты коттеджа или обыкновенной квартиры. Он может быть глухим и стеклянным, оборудованным переплетом и решеткой или вовсе фальшивым, в зависимости от представлений заказчика о комфорте, уюте и эстетике помещений. Сотрудники компании «ДАНИОЛ» занимаются производством фасадов с 1995 года, оказывая услуги физическим и юридическим лицам.

Изготовление мебельных фасадов на заказ

Фасад формирует эстетико-декоративные качества мебели, беря на себя роль акцента внимания и главной визуальной детали конструкции. При производстве таких изделий используются:

различные сорта и породы натуральной древесины;

древесноволокнистые плиты средней плотности;

древесно-стружечные панели с поливинилхлоридными пленками;

всевозможные лакокрасочные материалы;

алюминиевые профили, эмали и пр.

На рынке представлено множество типов мебельных фасадов — правда, такое разнообразие конструкций играет на руку только экспертам. Потребители в широких ассортиментах путаются за считаные минуты, нередко делая выбор в пользу не самых качественных вариантов.

При покупке фасадов следует обращать внимание не только на их внешний вид, но и на прямые эксплуатационные характеристики: прочность, износостойкость, влагоустойчивость и возможность чистки с применением агрессивной бытовой химии. Специалисты компании «ДАНИОЛ» готовы подобрать мебельный фасад под запросы и предпочтения заказчика.

Мебельные фасады в компании «ДАНИОЛ»

Предприятие работает с древесно-плитными материалами с 1995 года — почти за 30-летний срок функционирования фирмы сотрудники наладили партнерские отношения с лучшими отечественными и зарубежными производителями, а также заработали репутацию ответственных и внимательных поставщиков. Сегодня компания изготавливает мебельные фасады на заказ https://www.daniol.ru/catalog/mebelnye-fasady/, по индивидуальным размерам и с учетом доступных, предельно конкурентных цен.

Конструкции, созданные экспертами «ДАНИОЛ», украшают не только дома и квартиры, но и стенды выставочных центров ЦВК «Экспоцентр», КВЦ «Экспофорум» и ВДНХ. Натуральная древесина, МДФ с ПВХ, МДФ с эмалевым покрытием и шпон — мы работаем с любыми материалами, соответствующими российским и зарубежным стандартам строительного качества. В мебельном цеху оказываются услуги распила материалов.