Асинхронные электродвигатели серий BA и BRA российского производства

Асинхронные электродвигатели серий BA и BRA используются сотрудниками предприятий с повышенным уровнем опасности. Искрозащищенная конструкция гарантирует отсутствие воспламенений при контакте с горючими средами — топливом и всевозможными химикатами. Такая особенность оказывается полезной при обустройстве разнокалиберных горнодобывающих и угольных заводов, а также нефтеперерабатывающих и химических комплексов. Электродвигатели повышают общую безопасность производств, существенно снижая риск возникновения крупных аварий.

Сферы и способы применения взрывозащищенных электродвигателей BA и BRA

Сферы применения электродвигателей BA и BRA https://elresurs.ru/catalog/vzryvozashchishchennye-3-kh-fa/vzryvozashchishchennye-asinkhr-va/ описаны в регламентах ГОСТ Р 51330.5. В представленных государственных нормативах рассказывается о методах оснащения предприятий, взаимодействующих с взрывоопасными веществами IIA и IIB. Метан рудничного типа, пропан и этилен — это чрезвычайно горючие среды, работать с которыми нужно с предельной аккуратностью. Любая искра приводит к детонации, взрывному удару и дальнейшему пожару.

Чтобы защитить людей и дорогое технологическое оборудование от подобных эксцессов, эксперты оснащают предприятия взрывозащищенными асинхронными электродвигателями. Их конструкция предусматривает несколько уровней защит и не боится функционирования в готовых к моментальному воспламенению средах.

Технические характеристики

Закупка взрывозащищенного оборудования — задача предельно ответственная. Чтобы снизить риск приобретения установок, не подходящих под текущую инфраструктуру предприятия, эксперту следует обращать внимание исключительно на их технические и эксплуатационные характеристики. Все особенности и функции асинхронных двигателей серий BA и BRA соответствуют маркировке:

литера «Х» — при монтаже придется предусмотреть дополнительные меры, направленные на фиксацию проводов;

литера «Б» — наличие внутренней температурной защиты, качество которой зависит от количества терморезисторов;

литера «Б1» — присутствие дополнительных температурных датчиков, закрепленных рядом с подшипниковыми узлами.

Моделей электродвигателей BA и BRA много — на рынке встречаются устройства с разным количеством оборотов (от 750 до 3000 об/мин), типовым размером, КПД при нагрузке и пр. Для уточнения технических характеристик отдельных конструкций следует связаться с представителем компании «ЭЛЕКТРОРЕСУРС».