Ламинированные картонные подложки оптом от производителя «ВакумПак-М»

Ламинированная подложка — это лист обыкновенного прессованного картона плотностью до 720 г/м2, покрытого слоем лавсана и фольгой определенного цвета. Ее используют в пищевом и продуктовом производстве в качестве составной части вакуумной или кондитерской упаковки. Изделия такого типа позволяют сохранить привлекательный вид различных готовых блюд, защищая их от механических и физических воздействий.

Ламинированная подложка — что это такое и зачем она нужна

Ламинированная подложка — это одноразовое изделие, обладающее целой серией уникальных эксплуатационных характеристик: жиростойкостью, влагозащитой, устойчивостью к механическим повреждениям, экологической чистотой и надежной протекцией от температурных перепадов. Товар активно используется специалистами самых разных областей хозяйственной промышленности для:

упаковки разнокалиберных кондитерских изделий;

защиты продуктов, находящихся в вакуумной таре;

облагораживания столов на мероприятиях с фуршетами;

защиты поверхностей от температуры и пр.

Характеристики конкретных изделий варьируются в зависимости от способов их эксплуатации — например, пищевые аналоги производятся из влагостойких материалов, а модели, участвующие в процессе непосредственного приготовления блюд, изготавливаются из экологически чистых и термостойких компонентов.

Дополнительные особенности и сочетание с продуктами

Ламинированная подложка становится классическим вспомогательным материалом, позволяющим упаковать как шикарный торт, так и колбасную нарезку в вакуумной или газовой таре. В каталоге компании «ВакумПак-М» представлено множество подложек, изготовленных из прессованного картона и покрытых металлизированной пленкой. Товары не боятся воздействия агрессивных сред и надежно защищают базовые продукты от разнокалиберных повреждений.

В числе особенностей ламинированных подложек:

жиростойкость и влагоустойчивость — протекция готовых блюд от расслаивания из-за лишней влаги и жира;

прочность и износостойкость — устойчивость к механическим ударным повреждениям;

безопасность — сертифицированное, экологически чистое и безвредное сырье, не включающее в состав агрессивных химических соединений;

устойчивость к температурным перепадам — сохранение первоначальных качеств в мороз и жару.

Сотрудники компании «ВакумПак-М» организуют доставку любых объемов ламинированных подложек https://vp-m.ru/catalog/podlozhki-laminirovannye/ во всех городах России, от Москвы до Екатеринбурга. За транспортировку товаров отвечают эксперты собственного логистического и экспедиционного отдела, а продукция поставляется в наборе с сертификатами качества ISO 22000 и ХАССП.