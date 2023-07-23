Новый дилерский автосалон Chery в Москве

Любители автомобилей китайской компании и теперь могут выбрать подходящую модель и выгодно купить Chery в Москве. Напоминаем, что «Чери» является одним из крупнейших лидеров автомобилей из «поднебесной». Именно эта марка, считается наиболее популярной среди остальных китайских экспортеров. Доступная цена, богатая комплектация и стильный внешний вид — вот три слона, на которых стоит эта марка.

Новый дилерский салон не только продает, но и обслуживает транспортные средства по адресу Москва, Волгоградский пр-т, 43. Присутствует полный модельный ряд, а опытные менеджеры по продажам смогут помочь с выбором подходящего автомобиля и комплектации. Есть возможность тест-драйва, эта услуга поможет окончательно определиться с выбором транспортного средства.

Официальный дилерский салон «Авилон» предлагает программы по страхованию, кредитованию и лизингу. Также можно воспользоваться услугами по программе «trade-in» на хороших условиях. Владельцы автомобиля Chery могут подобрать для своего железного коня оригинальные аксессуары, а также рассмотреть ассортимент дополнительного оборудования. Каждый имеет возможность получить профессиональную консультацию от производителя.

Автомобили «Чери» — это идеальный симбиоз современного внешнего вида с уверенными ходовыми характеристиками. Каждый покупатель автосалона принимает участие в регулярных акционных и бонусных программах. Не стоит также забывать о высококлассном сервисном обслуживании, а также длительных гарантиях на все приобретенные товары, включая автомобили.

Салон предлагает не только новые транспортные средства, но и с пробегом. Автомобили идеально подойдут для больших семей или одиночек. Вместительный багажник способен вместить множество вещей. Современные мультимедийные системы порадую каждого пассажира, включая детей. Качественная акустика, климат контроль и бортовые компьютеры сделают атмосферу в салоне максимально уютной.

Каждый клиент сможет подобрать автомобиль исходя из собственных требований и объема кошелька. Кроссоверы и внедорожники способны без труда преодолевать пересеченную местность или загруженные столичные улицы. Более подробную информацию можно получить от менеджеров салона. Именно они помогут с выбором и дадут ответ на любые вопросы. К каждому клиенту, специалисты находят индивидуальный подход. Большой линейный ряд сможет порадовать даже самого требовательного автомобилиста. Вы обязательно найдете авто по своему вкусу.