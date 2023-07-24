Слэбы натурального гранита в Москве, Московской области, СПб по цене производителя

Гранит — хорошо известная горная порода, о которой наслышаны не только строители и дизайнеры, а также многие люди. При этом не все знают свойства и особенности этого удивительного материала, возможности его применения при обустройстве интерьера и экстерьера.

В основе гранита лежит вулканическая порода, которая под воздействием высоких температур, давления и различных химических реакций превращается в уникальных по свойствам природный материал — гранит. Камень отличается особой прочностью и является вторым после алмазов материалом, который может похвастаться особой прочностью. Если на плиты из камня не будут воздействовать негативные факторы окружающей среды, он прослужит более 500 лет и при этом не будет разрушаться.

Запаса прочности гранита хватит на несколько поколений. Именно поэтому наружная и внутренняя отделка камнем, изделия из гранита пользуются особой популярностью.

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Основные свойства и особенности гранита

Гранит — универсальный и достаточно практичный материал, который подходит для реализации любых дизайнерских проектов, создания эксклюзивных интерьеров и производства на заказ не только слэбов, а также таких готовых изделий, как:

лестницы и камины;

подоконники и столешницы;

плитка и тротуары;

барные стойки и декоративные панно.

При выборе камня следует учитывать не только цвет, а также его структуру. От нее зависит плотность и износостойкость материала. Мелкозернистый гранит считается самым прочным. В это же время крупнозернистый камень менее крепкий. Мы всегда указываем эту информацию, чтобы вы могли выбрать материала с подходящими свойствами.

Стоит отметить особые свойства гранита по отношению к температурному режиму. Так, камень не боится резких перепадов температур и без проблем выдерживает колебания в диапазоне от −50 до +50 градусов. Благодаря этому свойству гранит можно смело использовать не только внутри помещения, а также на улице, в том числе для обустройства привлекательного ландшафтного дизайна.

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