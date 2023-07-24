Зачем бизнесу полиграфическая продукция: основные преимущества и возможности

Полиграфическая продукция по-прежнему остается востребованной среди представителей бизнеса. Крупные и небольшие компании заказывают печать визиток, буклетов, брошюр, чтобы запомниться потенциальным клиентам, рассказать о себе, продвигать корпоративную философию в массы. За счет современных технологий производства возможно нанесение логотипа не только на рекламные проспекты, но и на многие бизнес-сувениры, которые можно преподнести в подарок ключевым партнерам, сотрудникам, представителям внешней целевой аудитории.

Эксперты сайта https://print-order.ru/ на собственном опыте подтверждают, что изготовление одного тиража полиграфии обходится предельно дешево. При этом достигаемый эффект воздействия является колоссальным. К основным преимуществам заказа таких изделий относятся:

Длительное воздействие на аудиторию. Рекламная полиграфия, которая выполнена на качественном оборудовании, имеет креативный дизайн, превращается в объект пристального изучения. Календари, брошюры, каталоги длительное время занимают место на журнальном столике, прикроватной тумбе или письменном столе. Это отличное напоминание о бренде.

Оперативность изготовления. Если компания участвует в выставке, готовится к корпоративному мероприятию, конференции, то разместить заказ на производство можно за несколько дней до намеченного события и получить готовый тираж ровно в срок. Печать будет выполнена качественно и с соблюдением требований заказчика.

Доступная цена. Стоимость изготовления одного тиража является предельно низкой. Потому многие компании используют полиграфию наравне с другими инструментами рекламы.

Улучшение визуального представления бренда

Отдельно стоит отметить такое свойство полиграфии, как возможность эффектно презентовать компанию и создать первое впечатление о бренде. Выполненные со вкусом визитки, буклеты, каталоги, рекламные листовки, сувениры с нанесением логотипа вызывают приятные эмоции. Это создается за счет продуманного дизайна, выбора качественной бумаги, грамотного исполнения. Печатные изделия могут быть ориентированы не только на внешнюю общественность, но и на внутреннюю аудиторию — сотрудников фирмы. С помощью бланков, папок, конвертов, блокнотов создается уникальный фирменный стиль, улучшается визуальное представление бренда.

Повышение эффективности маркетинговых акций

Качественно отпечатанная полиграфия — это один из главных элементов коммуникации с целевой аудиторией. Вручая календари, блокноты и другие полиграфические изделия в рамках промо-акций или рекламных кампаний, удастся привлечь новых клиентов, поддержать контакты и напомнить о себе текущим партнерам. Инструменты полиграфической рекламы разнообразные, поэтому при желании можно задействовать различные варианты продукции, вплоть до баннеров и сити-форматов.

Распространять полиграфическую продукцию можно повсеместно: размещать на стойках информации в офисе или в торговом центре, раскладывать по почтовым ящикам, вручать на улице, передавать в составе пресс-кита, дарить вместе с фирменными сувенирами и т.п. Это позволяет привлечь внимание максимального количества потенциальных клиентов и заказчиков услуг.