Задачи и этапы внедрения 1С ERP системы

Для среднего бизнеса и крупных предприятий, внедрение ERP системы является оптимальным решением. С помощью новой платформы удается оптимизировать ресурсную базу, поднять производительность труда, сократить издержки. Автоматизация текущих процессов также является следствием перехода на новый продукт.

Основные задачи внедрения 1С ERP

Группа компания eservice.by предлагает выполнить комплексную автоматизацию производственной деятельности путем перехода на использование нового программного продукта. Основными задачами, которые решает 1С ERP, являются:

снижение количества и номенклатуры материальных запасов без негативного влияния на эффективность производства;

уменьшение трудозатрат персонала на выполнение стандартных рабочих операций вне зависимости от подразделения;

с помощью 1С ЕРП удается сократить избыточные складские запасы, что положительно сказывается на финансовых показателях;

ежедневные операционные затраты также уменьшаются при грамотном подходе к внедрению нового программного продукта;

с помощью 1С ЕРП удается повысить скорость формирования различных отчетных документов, используемых в текущей деятельности.

Переход на 1С ERP требуется при наличии устаревшего решения 1С, необходимости отказа от аналогичных импортных продуктов. Если на предприятии отсутствует единая информационная платформа, внедрение системы является оптимальным вариантом.

Этапы внедрения

Привлечение сертифицированных специалистов является обязательным условием успешного внедрения и конфигурирования системы. Переход на 1С ЕРП осуществляется поэтапно, по заранее согласованному плану:

в первую очередь проводится предпроектное обследование, выявление потребностей заказчика, определение границ проекта внедрения;

далее квалифицированные специалисты выполняют прототипирование системы, согласовывают результаты с заказчиком;

наиболее ответственным является этап внедрения. На данной стадии производится конфигурирование продукта, обучение персонала заказчика;

подготовка к эксплуатации и опытная эксплуатация являются завершающими этапами. На данной стадии выявляются и устраняются возможные ошибки;

после внедрения и перехода на работы в 1С осуществляется проектное сопровождение системы и ее дальнейшее развитие.

Стоимость перехода на ЕРП систему в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально. С выбором конфигурации помогут квалифицированные специалисты на основании анализа потребностей заказчика. Выбор и внедрение новой системы 1С — оптимальный вариант для большинства предприятий среднего и крупного бизнеса, вне зависимости от отрасли работы и количества персонала.