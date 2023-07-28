Как организовать перевозку негабаритного груза?

Негабаритные грузы перевозятся не без сложностей, но все возможно, если организовать данный процесс правильно. Дело в том, что они имеют неудобную форму или слишком крупные размеры и массы, что создает трудности еще на этапе погрузки, не говоря уже о транспортировке и разгрузке. Порой для выполнения той или иной задачи нужно привлечь несколько человек или тех, кто имеет высокую квалификацию и приличный опыт в этом непростом деле. В любом случае перевозка негабаритных грузов автотранспортом возможна https://xn—-stbkr1e.xn—p1ai/ways/negabarit.

В каких случаях без услуги не обойтись?

В ситуациях, когда груз имеет высокую ценность и стоимость. Согласитесь, очень обидно будет повредить новую яхту или катер, например. Или столкнуться с тем, что изделие просто застряло где-то на полпути по причине некачественного оформления документов. По всем этим соображениям перевозка крупногабаритного груза должна осуществляться исключительно профессионалами, которые возьмут на себя оказание целого спектра услуг. В частности, оформят необходимые документы, погрузят товар, перевезут его, а затем разгрузят в заранее оговоренном месте.

Крупногабаритные перевозки организуются нами при необходимости транспортировки на любые расстояния следующих грузов:

спецтехника для строительства и выполнения дорожных работ, к ней не составит труда отнести всевозможные катки, экскаваторы, подъемные краны, асфальтоукладчики и пр.;

оборудование, применяемое в сельскохозяйственной сфере — комбайны, тракторы, всевозможные приспособления для работ с землей;

буровые и нефтегазовые установки;

котлы, турбины и пр.

Перевозка негабаритных грузов такого типа осуществляется нашей компанией уже на протяжении длительного времени. Мы проводим целый комплекс мероприятий и делаем это грамотно. Чтобы клиент был спокоен за то, что все оформлено согласно закону и прибудет в целости и сохранности в обозначенный срок, детали не просто оговариваются с менеджером устно, но и вносятся в заключаемый договор.

Перевозка негабаритных грузов по России — одна из наших основных специализаций. Это значит, что мы выполняем работу добросовестно, и заказчику просто не о чем переживать. В первую очередь, мы помощники, и только потом уже коммерческая компания, которая занимается доставкой крупногабаритных грузов профессионально. Вы можете заказать у нас работы любой степени сложности.

Кстати, цены на доставку крупногабаритных грузов по России в нашей фирме более чем приемлемые, и вы можете убедиться в этом сами, оформив заказ.