Как производственный календарь влияет на работу?

О производственном календаре сегодня слышал практически каждый человек. Что это такое? Под производственным календарем сегодня подразумевается специальный документ, в котором указано количество рабочих, праздничных и выходных дней на каждый отчетный период. Подготавливается такой календарь заранее. То есть производственный календарь на 2023 год выходит уже осенью предыдущего года.

На сегодняшний день данный документ активно используется бухгалтерами и специалистами по кадрам для выполнения разных задач. Например, для расчета продолжительности отпуска сотрудника, составления рабочего графика, расчета заработной платы и много другого.

Где взять его?

В современный век информационных технологий найти производственный календарь совершенно не проблематично, поскольку данная информация находится в открытом доступе на просторах всемирной паутины. Но в первую очередь данная информация появляется на официальном сайте правительства, сразу после того как они закончат с его разработкой.

Как он влияет на работу?

На сегодняшний день действующее законодательство запрещает работу в праздничные дни, которые отмечаются в данном документе. Исключением являются только сотрудники, работающие по сменному графику. Также законодательно предусмотрена возможность вызвать человека на работу в праздничный дни при наличии острой производственной необходимости. Например, если на предприятии произошло что-то чрезвычайное.

Таким образом, несмотря на общий запрет, работа в такие дни все-таки возможна. Однако, за работу в праздничные дни предусмотрена совершенно другая оплата труда. Так, за первые два часа работы в праздничный день полагается оплата в полуторном размере от официально установленного оклада сотрудника. По истечению двух часов оплата начисляется в двукратном размере от установленной ставки. Именно по этой причине, большинство людей вовсе не против поработать в праздничные дни.

Кроме всего прочего, с производственным календарем сверяются и при назначении отпуска сотрудников. Дело все в том, что праздничные дни не идут в счет отпуска. То есть отпуск сотрудника продлевается на количество праздничных дней. Например, если сотрудник идет в двухнедельный отпуск с 1 января на 14 дней, то с учетом новогодних каникул выйти на работу надо будет 23 января. Без праздников выходом бы было 15 явнваря.