Основные вклады в Сбербанке

Открытие вклада в Сбербанке

Сбербанк — это самый крупный и успешный банк страны, который по совместительству также является еще и национальной структурой такого формата. Сбербанк имеет наибольшую капитализацию, количество клиентов и предоставляемых для них услуг. А потому нет ничего удивительного в том, что когда речь заходит про открытие собственного вклада, многие рассматривают в первую очередь именно эту финансовую структуру.

И количество вкладов в Сбербанке действительно более чем обширное. Они постоянно меняются, в том числе изменяются и их процентные ставки. Однако на действующий момент времени актуальная информация по имеющимся вкладам выглядит следующим образом:

«Подари жизни»

Данный вклад является одним из самых востребованных в банке. Он позволяет осуществлять капитализацию, а также использует авто пролонгацию. Срок, на который можно открыть вклад — 1 календарный год, начальная сумма — от 10 000 рублей.

При этом стандартная ставка находится на уровне порядка 3,4%.

«Социальный»

Социальный вклад направлен на все слои населения. Он позволяет осуществлять капитализацию, пополнение, пролонгацию. Также данный вклад можно частично снимать, в отличие от многих других.

Ограничений на депозит нет, положить на счет можно и 1 рубль. Срок вклада при этом составляет 3 года. Ну а процентная ставка начинается с 1,9%.

«Пенсионный»

Такой вклад во многом схож с представленным и описанным выше, однако направлен уже скорее на лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Сумма, которую на него можно положить, также не ограничена нижней чертой. Все имеющиеся функции в «Социальном» тоже сохраняются, и даже срок вклада остается неизменным.

Однако процентная ставка данного депозита уже стала выше. Она располагается на уровне порядка 3,5 процентов.

Накопительный счет

Еще один популярный вклад, который предлагает наиболее оптимальные процентные условия для большинства людей — накопительный. Сумма, которую можно положить на счет, должна находиться в диапазоне от 3 тысяч и вплоть до 1 миллиона.

Срок вклада не ограничен, то есть положить деньги можно даже на 1 день. При этом стартовая ставка по накопительному счету оценивается в 7%. Открыть же вклад можно в том числе и в онлайн формате, что удобно для большинства людей.

Банк предлагает и другие вклады, однако представленные выше традиционно являются наиболее популярными. Из других можно отметить: «СберВклад», «СберВклад Онлайн», «Управляй+Онлайн», «Счет Активный возраст».