Значение профилактических курсов таблеток для поддержания здоровья

Всем известна фраза, что болезни лучше предотвращать, чем лечить. Это действительно так. Любое заболевание наносит ущерб организму, приводит к системным сбоям, ухудшает определенные функции. Чтобы этого не допустить, врачи рекомендует заботиться о собственном состоянии, своевременно реагировать на тревожные симптомы и обязательно обращаться за специализированной помощью в угрожающих и критических ситуациях.
Определенную роль в профилактике острых и хронических состояний играет прием поддерживающих препаратов: витаминов, минералов, БАД и прочих средств. Эксперты сайта AptekiPlus, где продается широкий комплекс подобных товаров, подробно рассказали о важности профилактического приема таблеток для поддержания хорошего самочувствия и укрепления здоровья.
Когда организму нужна дополнительная поддержка?
Поддерживающие препараты принимают в различных ситуациях. Опишем наиболее частые случаи, когда требуется пройти профилактику:
- После операции или лечения основного заболевания. Восстановительный период считается особенно сложным, поскольку все ресурсы организма направлены на выздоровление. Иммунная система ослаблена, потому не в состоянии бороться с сопутствующими угрозами. По этой причине, когда основное лечение уже завершено, однако восстановление организма продолжается, требуется принимать поддерживающие препараты. Они снижают вероятность рецидива и осложнений.
- При хронических заболеваниях. Существуют системные болезни, при которых требуется регулярный прием медикаментов для поддержания работы органов. Например, это относится к людям, страдающим сахарным диабетом, астмой, гипертонией. Благодаря приему поддерживающих препаратов удается купировать симптомы хронического заболевания, не допустить обострения болезни и ухудшения состояния.
- При сезонных заболеваниях. Весна и осень считаются пиковыми сезонами, в которые увеличивается количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ. Особенно таким болезням подвержены пожилые люди и дети, у которых в силу различных причин ослаблен иммунитет. Чтобы не допустить заражения, а также облегчить течение болезни в случае инфицирования, стоит пройти профилактический курс препаратов для укрепления иммунитета. Это не только витамины и минералы, улучшающие работу иммунной системы естественным образом, но и специализированные иммуномодуляторы и иммуностимуляторы, направленные на активизацию защитных функций организма.
- При общем ослаблении и упадке сил. Влияние стрессов, повышенные физические нагрузки, неполноценный отдых и несбалансированное питание приводят к ослаблению здоровья. Человек постоянно испытывает усталость, быстро утомляется, у него снижается работоспособность, концентрация внимания. При подобных симптомах рекомендуется пройти курс приема общеукрепляющих препаратов, которые повышают энергию, выносливость, физическую силу, помогают бороться со стрессами.
- При диете или повышенной физической активности. Люди, которые следят за фигурой и придерживаются диетического питания, а также профессиональные спортсмены, которые усиленно занимаются спортом, нуждаются в дополнительной поддержке. На помощь в таких ситуациях приходят специализированные БАДы и витаминно-минеральные комплексы.
Преимущества профилактических курсов таблеток
Использование профилактических курсов таблеток помогает:
- укрепить естественный иммунитет;
- повысить физическую силу и выносливость;
- не допустить развития или обострения определенных заболеваний;
- повысить работоспособность;
- улучшить общее самочувствие и внешний вид;
- повысить энергетический потенциал и настроение.
Правила профилактики
Важно помнить о том, что прием лекарственных и витаминных препаратов рекомендован только по назначению врача. Самолечение в таких вопросах недопустимо. Специалист на основании состояния здоровья, сопутствующих заболеваний, возраста и веса пациента разрабатывает оптимальную схему приема, рассчитывает дозировку. Соблюдение рекомендаций является необходимым условием, которое позволит не допустить передозировки и уменьшит вероятность побочных эффектов.
Проходить профилактические курсы следует при наличии определенных показаний. Решение о применении таблеток принимает только врач после осмотра и составления анамнеза.