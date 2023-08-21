Термоусадочные пакеты для колбасы оптом от производителя «ВакумПак-М»

Вакуумная упаковка для колбасы
Упаковка широко используется в пищевой промышленности, в т. ч. в производстве колбасных изделий. Она обеспечивает сохранность и свежесть продукции, а также позволяет привлечь внимание потребителей за счет дизайна.
Назначение
Главное назначение вакуумной упаковки для колбасы и колбасных изделий — обеспечение сохранности продукта в течение всего периода хранения и транспортировки. Она защищает продукцию от механического воздействия, влаги, пыли и неприятных запахов. Упаковка помогает продлить срок годности колбасы, сохраняя при этом ее вкусовые и пищевые качества. Подходит для упаковывания различной продукции: вареных и копченых колбас, сосисок, сарделек.
Материалы изготовления вакуумной упаковки
На рынке представлено много материалов для изготовления упаковки для колбасы и колбасных изделий. Один из самых популярных — полимерная пленка, которая может быть различной толщины и прозрачности. Она обладает барьерными свойствами, защищая продукт от воздействия кислорода и света.
Преимущества
Упаковка для колбасы и колбасных изделий имеет несколько преимуществ:
- Надежная защита. Упаковка предотвращает контакт продукта с окружающей средой и сохраняет его свежесть и качество.
- Удобство. Упаковочный материал делает продукт практичным для потребителя, облегчая его хранение и использование.
- Дополнительные функции. На упаковке можно указать необходимую информацию о продукте (срок годности, состав и прочее), что позволяет потребителю сделать правильный выбор.
- Эстетичный внешний вид. Привлекательный дизайн упаковки может привлечь внимание потребителя и стать дополнительным фактором при выборе продукта.
- Экологическая безопасность. В составе пленок отсутствуют вредные добавки. Они одобрены для применения в пищевой промышленности.
Рекомендации по выбору упаковки для колбасы и колбасных изделий
При выборе следует обращать внимание на следующие аспекты:
- барьерные свойства. Они должны быть высокими для обеспечения сохранности продукта;
- удобство использования и хранения. Выбирайте упаковку, которая легко открывается и закрывается, а также удобна в использовании;
- наличие сертификатов. Это будет подтверждением того, что упаковка соответствует всем нормам и стандартам качества.
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