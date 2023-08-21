Термоусадочные пакеты для колбасы оптом от производителя «ВакумПак-М»

Вакуумная упаковка для колбасы

Упаковка широко используется в пищевой промышленности, в т. ч. в производстве колбасных изделий. Она обеспечивает сохранность и свежесть продукции, а также позволяет привлечь внимание потребителей за счет дизайна.

Назначение

Главное назначение вакуумной упаковки для колбасы и колбасных изделий — обеспечение сохранности продукта в течение всего периода хранения и транспортировки. Она защищает продукцию от механического воздействия, влаги, пыли и неприятных запахов. Упаковка помогает продлить срок годности колбасы, сохраняя при этом ее вкусовые и пищевые качества. Подходит для упаковывания различной продукции: вареных и копченых колбас, сосисок, сарделек.

Материалы изготовления вакуумной упаковки

На рынке представлено много материалов для изготовления упаковки для колбасы и колбасных изделий. Один из самых популярных — полимерная пленка, которая может быть различной толщины и прозрачности. Она обладает барьерными свойствами, защищая продукт от воздействия кислорода и света.

Преимущества

Упаковка для колбасы и колбасных изделий имеет несколько преимуществ:

Надежная защита. Упаковка предотвращает контакт продукта с окружающей средой и сохраняет его свежесть и качество.

Удобство. Упаковочный материал делает продукт практичным для потребителя, облегчая его хранение и использование.

Дополнительные функции. На упаковке можно указать необходимую информацию о продукте (срок годности, состав и прочее), что позволяет потребителю сделать правильный выбор.

Эстетичный внешний вид. Привлекательный дизайн упаковки может привлечь внимание потребителя и стать дополнительным фактором при выборе продукта.

Экологическая безопасность. В составе пленок отсутствуют вредные добавки. Они одобрены для применения в пищевой промышленности.

Рекомендации по выбору упаковки для колбасы и колбасных изделий

При выборе следует обращать внимание на следующие аспекты:

барьерные свойства. Они должны быть высокими для обеспечения сохранности продукта;

удобство использования и хранения. Выбирайте упаковку, которая легко открывается и закрывается, а также удобна в использовании;

наличие сертификатов. Это будет подтверждением того, что упаковка соответствует всем нормам и стандартам качества.

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