Зубная коронка и ее особенности

Что собой представляет зубная коронка

Зубные проблемы традиционно остаются одними из наиболее актуальных и распространенных в обществе. Нередко они приводят к появлению сильной боли или выпадению зубных органов. И практически всегда такие трудности нарушают естественную красоту улыбки, мешают человеку жить полноценной жизнью.

Для устранения подобных проблем сегодня применяются многочисленные современные инструменты. Один из наиболее востребованных среди них — зубная коронка. Такая коронка по существу представляет собой искусственный зуб, который устанавливается в ротовую полость человека для замены естественного.

Обычно коронки на передние зубы устанавливаются для постоянной носки. Однако нередко подобные агрегаты также помещаются в ротовую полость и временно, например, пока не закончится операция на зубах. Также иногда коронки используются для выполнения коррекции в работе имплантов.

Показания к установке зубных коронок

Среди основных показаний, в соответствии с которыми чаще всего устанавливаются зубные коронки, стоит в первую очередь отметить следующие:

Разрушено свыше 70% естественной зубной коронки;

Иные методы коррекции не оказывают должного эффекта;

Зубная эмаль обладает серьезными сколами или трещинами;

В коронке имеется перелом;

Стираемость эмали у человека достигла серьезных показаний.

При этом важно отметить, что коронки устанавливаются далеко не во всех случаях. Существует довольно большой спектр ограничений, по которым врач может запретить человеку выполнение подобного рода операции.

Например, к таковым факторам стоит отнести: низкая высота зуба, наличие определенных патологических изменений в прикусе, общая хрупкость эмали, бруксизм и так далее. В любое случае перед установкой должна проходить консультация со специалистом.

Где установить зубные коронки

Устанавливать коронки необходимо исключительно в специализированных медицинских центрах и компаниях. Только так можно гарантировать, что вся процедура пройдет оперативно и безболезненно для человека.

При выборе стоматологической клиники для установки подобного рода агрегатов лучше всего руководствоваться определенными критериями. Например, обратить внимание стоит на опыт работы компании, на уровень ее репутации, а также на стоимость выполнения услуги.

Отдавать же конечное предпочтение лучше всего лишь уже многократно проверенным компаниям, которые имеют большой опыт в решении такого рода задачах. И нередко ради этого стоит даже переплатить.