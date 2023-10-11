Китайские иероглифы и их значение: любовь, счастье, богатство

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Китайские иероглифы и их значение

Иероглиф — это слово имеет греческое происхождение и обозначает название письменного знака в некоторых системах письма.

Иероглифика является одним из самых старых разновидностей письменности. Изобрели её более 6 тысяч лет назад. Древнейшими образцами китайской письменности считаются надписей на гадательных костях (цзягувэнь). Иероглифические символы неразрывно связаны с природой Китая: создавая письменность, люди повторяли в ней очертания окружающего их мира, чтобы точнее выразить свои мысли. Современный словарь Hanyu Da Cidian (汉语大词典) содержит свыше 60 тысяч иероглифов.

Красивые китайские иероглифы и их значение爱

Иероглифы Китая в современно мире имеют не только роль передачи информации. Вместе с интересом европейцев к Китайской культуре иероглифы стали активно использовать как элементы оформления интерьера, части орнаментов и решения для татуировок. Тату с красивым иероглифом в последнее время приобрело большую популярность. И, конечно, среди всех иероглифов китайского языка жители планеты чаще всего выбирают «любовь», «счастье», «богатство».

Китайский иероглиф Любовь 爱

Отдельные элементы иероглифа, в том виде, как он писался в Китае изначально, дословно на русский язык можно перевести как «когти, терзающие сердце человека, поющего о своей любви».

Китайский иероглиф Счастье 幸福

Этот иероглиф также является одним из самых популярных символов. Его можно перевести как «достаток», «радость», «процветание», «мир».

Китайский иероглиф Богатство 财富

Иероглиф состоит из двух элементов, которые в переводе означают «дом» и «изобилие».

Популярные китайские иероглифы и их значение

Есть огромное множество не менее популярных иероглифов Китая, которые любят использовать для тату или просто учатся писать, чтобы при случае похвастаться друзьям своим умением в китайской каллиграфии. Кстати, выучив их, вы сможете…Переводить китайские тексты!

Китайские иероглифы, обозначающие существительные

Китай 中國

китайцы 中國人

иероглиф 象形文字

слова 字

земля 地球

мир 世界

страна 一個國家

города 城市

культура 文化

богатство 財富

жизнь 生活

дом 房子

человек 人類

ребенок 孩子

семья 家庭

женщина 女士

друг 朋友

сила 力量

знак 符號

год 年

время 時間

символ 象徵

письменность 寫作

речь 演講

звуки 聲音

день 天

текст 文字

числа 數位

значение 意義

количество 數量

удача 運氣

счастье 幸福

здоровье 健康

дерево 樹

ключ 鑰匙

вода 水

правила 規則

середина 中間

точка 點

черта 特徵

линия 線

часть 部分

качество 品質

данные 數據

написание 寫作

комментарий 一則評論

смысл 意義

дела 事務

случае 正在發生

помощь 幫助

огонь 火

история 故事

образ 影像

успех 成功

сочетание 組合

пиктограмма 象形圖

вариант 選項

гора 山

предложение 提供

здоровье 健康

черта 特徵

большинство 多數

обозначение 指定

фраза 短語

красота 美麗

произношение 發音

гармония 和諧

Китайские иероглифы, обозначающие глаголы

использовать 使用

имеет 它有

говорить 說話

обозначает 代表

хотите 想要

поможет 會有所幫助

пишут 寫

сказать 說

идти 去

делать 做

используется 用過的

выглядит 看起來

следует 應該

знать 知道

означает 方法

состоит 由組成

пишется 被寫成

начать 開始

видим 我們看

находится 位於

понимать 理解

написать 寫

изучать 學習

Китайские иероглифы, обозначающие прилагательные и наречия

китайский 中國人

сложный 複雜的

большой 大的

другие 其他

самые 最多

первые 第一的

распространенные 常見的

разные 不同的

маленький 小的

горизонтальная 水平的

древние 古老的

популярные 受歡迎的

некоторые 一些

вниз 向下

очень 非常

интересно 有趣的

часто 常

много 很多

просто 只是

несколько 一些

нужно 需要

хорошо 美好的

тоже 相同的

похож 相似的

поэтому 這就是為什麼

должен 必須

общая 一般的

новые 新的

стоит 成本

важно 重要的

наиболее 最多

каждого 每個人

ничего 沒有什麼

особенно 尤其

после 後

сверху 多於

Китайские иероглифы, обозначающие числительные

один 一

два 二

три 三

четыре 四

пять 五

шесть 六

семь 七

восемь 八

девять 九

десять 十

Кстати, изучив приведенные выше слова, вы сможете уже немного читать по-китайски и переводить тексты, пока, правда, только несложные. А мы желаем вам 愛, 幸福,財富!!!