Как одеться жарким летом красиво и комфортно?

Летом когда многослойность не очень актуальна мы дополняем образы аксессуарами , они даже самый простой образ как майка и шорты .сделают стильным и интересным

В повседневной жизни выбирайте вещи fashion-ua.com.ua/muzhskie_kofty в стиле минимализм, только они умеют выглядеть просто но со вкусом , даже когда их мало и вам не хочется пользоваться аксессуарами.Если же хочется чего то более нарядного и романтичного то выбирайте стиль бохо .

Выбирайте натуральные ткани которые вашему тело позволяют дышать . Лен -очень дышащая ткань которая не сковывает движения , долговечная,не выгорает на солнце и после стирки не меняется ,хорошо впитывает влагу .так что на пляже так же будет очень комфортно и удобно . Шелк очень нежный и воздушный .прияно его ощущать на теле ,но он не такой практичный в чистом виде . Поэтому чаще всего покупаю смесовые ткани: лен с шелком, хлопок с шелком или чистый хлопок. Хлопок —просто идеальная ткань .Такой же легкий и притный но в то же время прочный и выносливый . Кстати, процентов 10-20 синтетики не испортят вещь, но сделают ее проще в уходе и менее мнущейся

Вискоза обладает мягкостью и легкостью, также хорошо вентелируеться ,что делает ее идеальной для летних нарядов. Последние сезоны все больше летних вещей шьют из этой ткани. Она по немного вытесняет лен, который уверенно держит высокую планку и завоевал много поклонников летней стильной одежды. Вискоза такая же легкая как лен, но при этом она более практичная и комфортная, за счет того что ткань отлично тянется, и не сковывает движение.

В жаркую погоду лучше не носить обтягивающие вещи .Тело будет стянутое и постоянно потеть .Лучше же выбрать полуприлегающий крой ,он подойдет под любой тип фигуры и не выглядит мешковато как в стиле оверсайз. Хотя и оверсайз можно рассмотреть, это очень и удобный и практичный стиль.

Используйте вырезы-разрезы для дополнительной вентиляции. Это не только модно, но и спасает от жары. К сожалению мало вещей имеют вентиляцию, но если Вы наткнулись на такую одежду и Вам нравится дизайн, берите и не раздумывайте. Оцените преимущества в сильную жару.

И самое главное, если в вашем гардеробе живут вещи, выбранные с хорошим вкусом и по системе, которая называется «гардеробная капсула», то даже самая простая одежду будет выглядеть стильно и дорого. Выбирайте главное вещи по размеру и фасону.