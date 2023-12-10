Смесители для кухни с различными поверхностями. Дизайн, объединенный с функциональностью.

Чаще всего при выборе смесителя для кухни большинство потребителей отталкиваются от его внешнего вида, размера и функциональности, даже не обращая внимания на такой важный аспект, как поверхностное покрытие. Этого делать ни в коем случае нельзя, так как именно тип поверхностной отделки придает эстетический завершенный вид смесителю и оказывает решающее значение на его долговечность и устойчивость к различного рода повреждениям. Чтобы разобраться, с каким покрытием кран для кухни купить, а с каким лучше обойти стороной, интернет-магазин «Santehlux.by» подготовил небольшую обзорную статью.

Самым классическим и популярным в магазинах сантехники вариантом на сегодняшний день считаются смесители для кухни https://santehlux.by/smesiteli/smesiteli-dlya-kuhni/ с покрытием из нержавеющей стали. Такие краны довольно демократичные по цене, стильно и современно смотрятся в любом интерьере, легко сочетаются со всеми кухонными гарнитурами и при этом отличаются достаточно высокой устойчивостью к коррозии и внешним воздействиям.

Не уступают по популярности своим собратьям и смесители для кухни с хромированной блестящей поверхностью. Смотрятся они также элегантно и стильно, но будут более прихотливы в уходе, так как на гладкой хромированной поверхности сразу заметны разводы от пальцев и следы от капель воды.

Если вы цените практичность, хорошим решением будет купить смеситель для кухни с матовой отделкой. Мягкие и приятные на ощупь, такие краны будет эффектно смотреться в общем интерьере и порадуют хорошей устойчивостью к царапинам и заметным отпечаткам пальцев.

Любителям изысканных и необычных вещей, наши специалисты советуют обратить внимание в магазинах сантехники на краны для кухни с цветными или черными покрытиями. Это наиболее смелые и яркие варианты смесителей, которые отлично сочетаются с другими элементами декора и достойно ведут себя в процессе эксплуатации. Правда, в случае с цветными смесителями следует очень внимательно подходить к выбору производителя и приобретать только изделия с действительно качественной окраской или полимерным покрытием.

А как же быть истинным ценителям винтажа и роскоши? Здесь лучшим вариантом станет покупка бронзового и латунного смесителя для кухни в Минске, имеющего античный благородный оттенок и приятную текстуру.

Таким образом, выбор поверхностного покрытия крана для кухни зависит от ваших личных вкусовых предпочтений, запланированного бюджета и функциональных потребностей. А последующий регулярный уход за изделием поможет сохранить его в безукоризненном состоянии на многие годы.