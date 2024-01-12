Эксплуатация пластиковых окон в сильные морозы

В целом, пластиковые окна обладают хорошей теплоизоляцией и могут успешно справляться с морозами, при условии правильного ухода и обслуживания.

Критические температуры для пластиковых окон могут варьировать в зависимости от типа использованного материала. Обычно, для окон из ПВХ, критическая температура находится в пределах −20°C до −25°C. При более низких температурах материал может стать хрупким и подверженным повреждениям. Однако, это зависит от конкретного производителя и качества используемого материала. Чтобы избежать проблем, возникающих в сильные морозы, рекомендуется выбирать качественные материалы и устанавливать окна, соблюдая все рекомендации и правила эксплуатации, которые предоставляет производитель.

При эксплуатации пластиковых окон во время сильных зимних морозов, следует учитывать несколько важных моментов:

Конденсация. При больших перепадах температур на улице и внутри помещения, возможно образование конденсата на стекле окон. Для предотвращения этого, рекомендуется проветривать помещение, чтобы снизить уровень влажности внутри комнаты.

Уплотнительные резинки. Во время морозов стоит обратить внимание на состояние уплотнительных резинок окон. Мороз может повредить уплотнения и привести к промерзанию оконных проемов. Рекомендуется регулярно проверять и обслуживать уплотнения.

Режим отопления. Важно поддерживать температуру в помещении на достаточно высоком уровне, чтобы избежать промерзания окон и рам. Также можно установить дополнительные утеплительные пленки или занавески на окна для дополнительной защиты от холода.

Осторожное открывание. Во время морозов следует осторожно открывать и закрывать пластиковые окна, чтобы избежать повреждений механизмов открывания.

Возможно обледенение металлических частей на пластиковых дверях и окнах. Металлические замки, петли, порожки — это, своеобразный, мостик холода, на теплой его части появляется конденсат, который превращается в лед и иней, под воздействием отрицательных температур с уличной стороны.

В сильные морозы могут возникать такие проблемы: