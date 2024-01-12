Эксплуатация пластиковых окон в сильные морозы

В целом, пластиковые окна обладают хорошей теплоизоляцией и могут успешно справляться с морозами, при условии правильного ухода и обслуживания.
Критические температуры для пластиковых окон могут варьировать в зависимости от типа использованного материала. Обычно, для окон из ПВХ, критическая температура находится в пределах −20°C до −25°C. При более низких температурах материал может стать хрупким и подверженным повреждениям. Однако, это зависит от конкретного производителя и качества используемого материала. Чтобы избежать проблем, возникающих в сильные морозы, рекомендуется выбирать качественные материалы и устанавливать окна, соблюдая все рекомендации и правила эксплуатации, которые предоставляет производитель.
При эксплуатации пластиковых окон во время сильных зимних морозов, следует учитывать несколько важных моментов:
- Конденсация. При больших перепадах температур на улице и внутри помещения, возможно образование конденсата на стекле окон. Для предотвращения этого, рекомендуется проветривать помещение, чтобы снизить уровень влажности внутри комнаты.
- Уплотнительные резинки. Во время морозов стоит обратить внимание на состояние уплотнительных резинок окон. Мороз может повредить уплотнения и привести к промерзанию оконных проемов. Рекомендуется регулярно проверять и обслуживать уплотнения.
- Режим отопления. Важно поддерживать температуру в помещении на достаточно высоком уровне, чтобы избежать промерзания окон и рам. Также можно установить дополнительные утеплительные пленки или занавески на окна для дополнительной защиты от холода.
- Осторожное открывание. Во время морозов следует осторожно открывать и закрывать пластиковые окна, чтобы избежать повреждений механизмов открывания.
- Возможно обледенение металлических частей на пластиковых дверях и окнах. Металлические замки, петли, порожки — это, своеобразный, мостик холода, на теплой его части появляется конденсат, который превращается в лед и иней, под воздействием отрицательных температур с уличной стороны.
В сильные морозы могут возникать такие проблемы:
- Замерзание резины уплотнения: В сильные морозы резина уплотнения на окнах ПВХ может замерзать, что приведет к утрате герметичности окон и проникновению холодного воздуха в помещение.
- Увеличение сквозняков: Из-за замерзания резины уплотнения, могут возникать сквозняки в оконных рамах, что приведет к потере тепла и повышенным затратам на отопление.
- Ухудшение механизмов открывания: В сильные морозы механизмы открывания окон ПВХ могут замерзать и становиться менее подвижными, что затруднит использование окон.
- Возможное повреждение профиля: При очень низких температурах материал, из которого изготовлены рамы окон ПВХ, может стать хрупким и подверженным повреждениям. Сам по себе он, конечно, не сломается, но любое механическое воздействие может повлечь за собой серьезные неприятности.