Настольные индукционные плиты

При варке самогона используют газовые или электрические плиты различной мощности. У газовых плит есть существенный недостаток — при сгорании топлива образуется большое количество угарного газа, который вреден для здоровья.

Настольная индукционная плита — это безопасная панель с одной или несколькими конфорками, которая нагревает емкость с брагой за счет электромагнитного поля. Преимущества таких устройств:

компактность;

высокий КПД;

простота обслуживания;

возможность длительной работы.

Как выбрать индукционную плиту

При выборе нагревательных панелей следует обращать внимание на характеристики устройств: мощность, тип материалов, из которых изготовлен бак, объем резервуара для браги, комплектацию аппарата. Важные особенности электропанелей:

мощность — от параметра зависит скорость перегонки браги или время приготовления пищи. Мощность подбирают в зависимости от размера резервуара. Если объем бака около 20-35 литров, то для нагрева хватит 1,5-2 кВт. Крупные емкости потребуют более мощного тэна — 2,5-3 кВт;

величина шага изменения мощности — чем меньше, тем точнее можно настроить нагрев бака. Лучшим считается шаг 100 Вт или менее;

допустимый вес нагрузки на корпус — показывает, какую предельную массу выдержит основание устройства;

время непрерывной работы — для приготовления самогона требуется несколько часов. Электрическая панель должна работать без перерыва 5-6 ч;

встроенный таймер — отключает питание в заданное пользователем время. Полезная функция, которая облегчит приготовление самогона или пищи.

В качестве материалов при изготовлении используют цветные металлы, нержавеющую сталь специальные виды термостойких пластмасс. Они не выделяют вредных веществ, облегчают конструкцию.

Дополнительные функции индукционных плит

Производители расширяют функциональность электрических панелей за счет добавления полезных опций. Блок управления с датчиками температуры может автоматически отключать питание устройства при перегреве или коротких замыканиях. Плиты могут быть улучшены за счет:

функции отключения звука;

тэна повышенной мощности — 1-2 кВт и более;

усиленной металлической конструкции корпуса, который выдержит вес до 70-80 кг;

крупного жк-дисплея;

функции блокировки кнопок.

На многих электрических панелях устанавливают усовершенствованные блоки питания, они сглаживают скачки напряжения в пределах 160-280 В. Автоматика отключит питание, если на конфорке стоит пустая емкость или в процессе приготовления напитка выкипела жидкость.

Все модели индукционных плит, которые представлены в каталоге компании, проверены государственными органами на предмет соответствия нормам электробезопасности. Эксплуатация таких панелей допускается на территории Беларуси.

Заказ индукционной плиты в нашем интернет-магазине

Важно: прежде чем купить индукционную настольную плиту в Минске, убедитесь, что на баке из комплекта для самогоноварения, а также на другой посуде есть ферромагнитное дно. Проверку можно выполнить с помощью любого магнита — он должен «прилипать» к металлу.

Заказ устройств и комплектующих к ним возможен на сайте компании или в наших фирменных магазинах. Оплата товаров производится за наличные или по безналичному расчету.