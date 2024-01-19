Тест ДНК на отцовство во время беременности в Самаре

Неинвазивный тест на отцовство во время беременности в Самаре набирает высокую популярность благодаря достижениям в области генетики. Этот анализ основан на поиске фетальной ДНК в крови матери. Небольшое количество клеток будущего ребенка проникает в материнский кровоток естественным путем на протяжении беременности. Современные методы выделения и секвенирования ДНК позволяют обнаружить эти фрагменты генетического материала плода и сравнить с образцами ДНК предполагаемых отцов.

Инновационные алгоритмы анализа данных дают точный результат. Такой подход гораздо безопаснее инвазивных методов и при этом не менее надежен. Все больше пар, ожидающих ребенка, прибегают к этому анализу, чтобы избежать неопределенности в вопросах отцовства.

Тестирование во время беременности позволяет получить ответы на важные вопросы, не подвергая риску здоровье матери и малыша.

Этапы неинвазивного пренатального теста на отцовство во время беременности в Самаре

Для проведения достоверного ДНК-анализа на определение отцовства требуются соответствующие биообразцы от участников:

От матери необходима проба венозной крови.

От предполагаемого отца — также венозная кровь либо эпителиальные клетки со слизистой ротовой полости. Есть возможность проведения анонимного тестирования по специфическим образцам вроде ногтей, окурков, ушной серы, волос, зубной щетки, спермы и тд, но за дополнительную плату.

Мы предоставляем подробные инструкции о правилах сбора и хранения образцов, чтобы сохранить целостность ДНК.

Рекомендации по подготовке к процедуре тестирования

Перед взятием образцов буккального эпителия за 30 минут запрещается: пить и принимать пищу, курить и целоваться.

Перед процедурой нужно прополоскать ротовую полость водой. Кровь для анализа берется не раньше 2 месяцев от оплодотворения единственной яйцеклетки, срок которой подтвержден УЗИ-диагностикой.

Этот способ позволяет определить отцовство с высоким процентом вероятности, поскольку тестирование выполняется по 2500 SNP (однонуклеотидных полиморфизмов) маркеров — участков в геноме, где нуклеотиды отличаются у разных людей.

Благодаря проведению анализа по такому количеству маркеров, позволяет снизить процент вероятности ошибки. Из взятых образцов крови выделяют ДНК. Затем выделенную ДНК обрабатывают, в том числе проводят амплификацию — увеличение количества ДНК, которое необходимо для проведения тестирования.

Полученные данные сравниваются с результатами других участников тестирования, чтобы выявить степень генетического сходства.

По завершении анализа предоставляют результат, который позволяет с высокой вероятностью определить отцовство.

Рекомендации при определении отцовства по ДНК у беременных:

Тестирование не рекомендуется проводить в течение одной недели после трансфузии донорской крови. Пациентки с пересадкой костного мозга или стволовых клеток в анамнезе. Беременные с эпизодами самопроизвольного прерывания на ранних сроках. При использовании донорской яйцеклетки для оплодотворения тестирование генетического родства с матерью. Суррогатное материнство исключает наличие генетических связей вынашиваемого эмбриона и женщины. Онкологические заболевания матери.

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