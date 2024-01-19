Тест ДНК на отцовство во время беременности в Самаре

Неинвазивный тест на отцовство во время беременности в Самаре набирает высокую популярность благодаря достижениям в области генетики. Этот анализ основан на поиске фетальной ДНК в крови матери. Небольшое количество клеток будущего ребенка проникает в материнский кровоток естественным путем на протяжении беременности. Современные методы выделения и секвенирования ДНК позволяют обнаружить эти фрагменты генетического материала плода и сравнить с образцами ДНК предполагаемых отцов.
Инновационные алгоритмы анализа данных дают точный результат. Такой подход гораздо безопаснее инвазивных методов и при этом не менее надежен. Все больше пар, ожидающих ребенка, прибегают к этому анализу, чтобы избежать неопределенности в вопросах отцовства.
Тестирование во время беременности позволяет получить ответы на важные вопросы, не подвергая риску здоровье матери и малыша.
Этапы неинвазивного пренатального теста на отцовство во время беременности в Самаре
Для проведения достоверного ДНК-анализа на определение отцовства требуются соответствующие биообразцы от участников:
- От матери необходима проба венозной крови.
- От предполагаемого отца — также венозная кровь либо эпителиальные клетки со слизистой ротовой полости. Есть возможность проведения анонимного тестирования по специфическим образцам вроде ногтей, окурков, ушной серы, волос, зубной щетки, спермы и тд, но за дополнительную плату.
Мы предоставляем подробные инструкции о правилах сбора и хранения образцов, чтобы сохранить целостность ДНК.
Рекомендации по подготовке к процедуре тестирования
Перед взятием образцов буккального эпителия за 30 минут запрещается: пить и принимать пищу, курить и целоваться.
Перед процедурой нужно прополоскать ротовую полость водой. Кровь для анализа берется не раньше 2 месяцев от оплодотворения единственной яйцеклетки, срок которой подтвержден УЗИ-диагностикой.
Этот способ позволяет определить отцовство с высоким процентом вероятности, поскольку тестирование выполняется по 2500 SNP (однонуклеотидных полиморфизмов) маркеров — участков в геноме, где нуклеотиды отличаются у разных людей.
Благодаря проведению анализа по такому количеству маркеров, позволяет снизить процент вероятности ошибки. Из взятых образцов крови выделяют ДНК. Затем выделенную ДНК обрабатывают, в том числе проводят амплификацию — увеличение количества ДНК, которое необходимо для проведения тестирования.
Полученные данные сравниваются с результатами других участников тестирования, чтобы выявить степень генетического сходства.
По завершении анализа предоставляют результат, который позволяет с высокой вероятностью определить отцовство.
Рекомендации при определении отцовства по ДНК у беременных:
- Тестирование не рекомендуется проводить в течение одной недели после трансфузии донорской крови.
- Пациентки с пересадкой костного мозга или стволовых клеток в анамнезе.
- Беременные с эпизодами самопроизвольного прерывания на ранних сроках.
- При использовании донорской яйцеклетки для оплодотворения тестирование генетического родства с матерью.
- Суррогатное материнство исключает наличие генетических связей вынашиваемого эмбриона и женщины.
- Онкологические заболевания матери.
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