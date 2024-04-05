Морозостойкость кабельно-проводной продукции — это важный критерий для обеспечения надежности электрических систем в условиях низких температур. В данной статье мы рассмотрим, как определить морозостойкий кабель по маркировке, какие материалы наиболее подходят для эксплуатации в холодных условиях и рассмотрим популярные марки.

Маркировка морозостойких кабелей

Согласно ГОСТ 15150-69, морозостойкость кабельной продукции определяется средней температурой, которая ниже −45 °C. Производители кабелей обязаны указывать в документации кабеля климатический режим его эксплуатации (УХЛ, ХЛ, М) и обозначать его соответствующим образом. Обычно к названию марки кабеля добавляются литеры «ХЛ» или «F», указывающие на морозостойкость.

В зарубежной практике маркировка хладостойких кабелей может отличаться. Однако потребители могут узнать информацию о холодостойкости у производителя или провести оценку по материалам изготовления.

Материалы для морозостойких кабелей

Наилучшие результаты в условиях низких температур показывают кабели с изоляцией из полиэтилена, резины, полиуретана или силикона. Эти материалы обеспечивают сохранение работоспособности кабеля даже при экстремальных холодах.

Обзор морозостойких кабелей

Кабель КГ-ХЛ: этот кабель представляет собой хладостойкое исполнение обычного гибкого кабеля КГ. Идеально подходит для подключения к источникам переменного тока и постоянного тока различных подвижных электроприборов. Рабочая температура до −60 °C. Кабель КГТП-ХЛ: применяется для подключения мобильных устройств к электросети. Обладает широким диапазоном рабочих температур от −60 до +50 °C. Кабель МКЭШвнг-ХЛ: экранированный кабель для подключения электроприборов к источникам переменного и постоянного тока. Рабочая температура до −60 °C.

Дополнительные факторы при выборе морозостойкого кабеля

Уровень влажности и агрессивных сред: в некоторых регионах кроме низких температур также присутствует высокая влажность или агрессивные химические среды. В таких случаях важно выбирать кабели с соответствующей защитой от влаги и химических воздействий. Механические нагрузки: если кабель устанавливается в местах с повышенной механической нагрузкой, таких как производства, стройплощадки или уличные участки, необходимо обратить внимание на его прочность и износостойкость. Электромагнитная совместимость: в случае работы рядом с другими электрооборудованием может потребоваться кабель с хорошей защитой от электромагнитных помех.

Выбор морозостойкого кабеля зависит от конкретных условий эксплуатации и требований к системе. При правильном выборе и установке кабеля можно обеспечить стабильную работу электрических сетей даже в самых суровых климатических условиях. Компания ООО КЗ «САМКАБ» изготовит кабель под заказ по ГОСТ или вашему ТУ. Доставка по всей России, выгодные цены от производителя, никаких накруток! Большой выбор ассортимента, удобно искать на сайте, бесплатная консультация специалиста — сайт САМКАБ.