Сеть ресторанов быстрого питания «Чикси»

«Чикси» — уникальная сеть заведений ресторанного типа, где каждый посетитель не откажет себе в удовольствии вкусно и быстро перекусить. Эксклюзивная методика готовки, которую использует ресторан ЧИКСИ, позволяет создавать неповторимые гастрономические шедевры.

Настоящие профессионалы своего дела стремятся подарить каждому гостю радость и удовольствие от каждого кусочка знаменитой Хрустящей Курочки, которая покорила миллионы сердец ценителей во всём мире!

Отдайтесь власти своих вкусовых ощущений, исследуя глобальные вкусы с «Чикси»! Кулинарный ассортимент этого заведения откроет посетителю новые гастрономические горизонты. Попробуйте коллекцию из десяти неповторимых соусов для курицы — от острого азиатского Терияки до изысканно-нежной Сырной Пудры.

Ассортимент угощений

Предлагаем ознакомиться с полной палитрой вкусов нашей кулинарной коллекции!

Классический. Панированная курочка с 17 неповторимыми травами и специями со всех уголков планеты. Кисло-Сладкий — Sweet Chili. Великолепный соус, любимый во всей Азии, с нотками меда и ананаса. Медовый. Сладкий и чистый, без добавления сахара и искусственного подкрашивания. Медово-чесночный. Гармоничное сочетание меда и чеснока. Барбекю или BBQ. Насыщенный дымком, напоминает атмосферу костра. Сырная Пудра. Великолепный смешанный вкус с основой из Чеддера, популярен у женщин и детей. Терияки. Известный японский соус, идеален для курочки. Кимчи. Острый корейский соус, сделанный на основе пасты Гочуджан. Имбирный. Свежий и освежающий, с ярко выраженным ароматом имбиря. Чили Острый. Идеален для любителей остроты.

Если любого одного — или нескольких любых — наименований посетителю оказалось недостаточно, то имеет смысл попробовать и другие, например, крылышки под разными соусами.

Крылышки — для тех, кто пресытился куриного филе и хочет чего-то особенного!

Крылья курицы, обваленные в эксклюзивной хрустящей панировке, сформированной благодаря сочетанию семнадцати неповторимых ингредиентов. Особняком стоят в меню хрустящие крылышки в азиатском стиле: китайские Кисло-сладкие, острые японские Терияки и корейские Кимчи.

Не менее впечатляющими являются куриные крылья Барбекю с нежным дымком аромата. Откройте для себя свежесть и легкость в фирменном соусе Чикси, а Гингер флейвор приподнимет настроение на весь день. Для тех, кто предпочитает пикантные блюда, предлагаем острые крылышки на основе жгучего Чили. Любители сладких послевкусий оценят крылышки с Сырной Пудрой, приготовленные на основе сыра Чеддер, а также Медово-Чесночные с добавлением свежего чеснока.