Сеть ресторанов быстрого питания «Чикси»

«Чикси» — уникальная сеть заведений ресторанного типа, где каждый посетитель не откажет себе в удовольствии вкусно и быстро перекусить. Эксклюзивная методика готовки, которую использует ресторан ЧИКСИ, позволяет создавать неповторимые гастрономические шедевры.
Настоящие профессионалы своего дела стремятся подарить каждому гостю радость и удовольствие от каждого кусочка знаменитой Хрустящей Курочки, которая покорила миллионы сердец ценителей во всём мире!
Отдайтесь власти своих вкусовых ощущений, исследуя глобальные вкусы с «Чикси»! Кулинарный ассортимент этого заведения откроет посетителю новые гастрономические горизонты. Попробуйте коллекцию из десяти неповторимых соусов для курицы — от острого азиатского Терияки до изысканно-нежной Сырной Пудры.
Ассортимент угощений
Предлагаем ознакомиться с полной палитрой вкусов нашей кулинарной коллекции!
- Классический. Панированная курочка с 17 неповторимыми травами и специями со всех уголков планеты.
- Кисло-Сладкий — Sweet Chili. Великолепный соус, любимый во всей Азии, с нотками меда и ананаса.
- Медовый. Сладкий и чистый, без добавления сахара и искусственного подкрашивания.
- Медово-чесночный. Гармоничное сочетание меда и чеснока.
- Барбекю или BBQ. Насыщенный дымком, напоминает атмосферу костра.
- Сырная Пудра. Великолепный смешанный вкус с основой из Чеддера, популярен у женщин и детей.
- Терияки. Известный японский соус, идеален для курочки.
- Кимчи. Острый корейский соус, сделанный на основе пасты Гочуджан.
- Имбирный. Свежий и освежающий, с ярко выраженным ароматом имбиря.
- Чили Острый. Идеален для любителей остроты.
Если любого одного — или нескольких любых — наименований посетителю оказалось недостаточно, то имеет смысл попробовать и другие, например, крылышки под разными соусами.
Крылышки — для тех, кто пресытился куриного филе и хочет чего-то особенного!
Крылья курицы, обваленные в эксклюзивной хрустящей панировке, сформированной благодаря сочетанию семнадцати неповторимых ингредиентов. Особняком стоят в меню хрустящие крылышки в азиатском стиле: китайские Кисло-сладкие, острые японские Терияки и корейские Кимчи.
Не менее впечатляющими являются куриные крылья Барбекю с нежным дымком аромата. Откройте для себя свежесть и легкость в фирменном соусе Чикси, а Гингер флейвор приподнимет настроение на весь день. Для тех, кто предпочитает пикантные блюда, предлагаем острые крылышки на основе жгучего Чили. Любители сладких послевкусий оценят крылышки с Сырной Пудрой, приготовленные на основе сыра Чеддер, а также Медово-Чесночные с добавлением свежего чеснока.