Шаги и требования для получения лицензии МЧС

Получить лицензию МЧС можно как самостоятельно, так и с помощью посредников. Но перед этим рекомендуется ознакомиться с алгоритмом действий, а также с требованиями, которым должна соответствовать компания-соискатель.
Шаги для получения лицензии
- Для начала нужно определиться с перечнем услуг. Ведь согласно Постановлению Правительства № 1128 под лицензирование МЧС попадают 10 типов работ (большинство из них связано с обслуживанием, ремонтом и монтажом противопожарных систем). Можно выбрать как одно направление, так и несколько.
- Затем следует оплатить госпошлину. Сделать это можно через официальный сайт МЧС (по состоянию на начало 2024 года размер госпошлины за лицензию составляет 7500 рублей).
- Подготовить документы (бумаги на помещение, квалификационные свидетельства персонала, техническую документацию на оборудование и пр.).
- Составить заявление (это можно сделать с помощью портала Госуслуг или же воспользовавшись шаблоном).
- Подать документы в МЧС (заказным письмом или по электронной почте).
- Далее предстоит пройти проверку на соответствие требованиям лицензирования. Она может проводиться как в дистанционном формате (видеоконференции и телефонные звонки) или же в очном. Здесь все зависит от специфики работ, которыми планирует заниматься фирма.
- Остается лишь подождать результатов проверки сведений. Это может занять до 15 рабочих дней. После этого заявителю обязаны сообщить решение. В случае одобрения придется подождать еще две недели, пока информация не будет внесена в реестр МЧС.
Обратите внимание! В случае отклонения заявки на получение лицензии МЧС представители Министерства обязаны дать развернутый ответ касательно причин своего решения (например, указать на недостатки или выявленные несоответствия в документах). На исправлении времени не дается. Т.е. если человек будет продолжать пытаться получить лицензию, то процесс ему придется начинать сначала.
Основные требования
Здесь многое зависит от специфики работ. Но можно вывести и общие требования. Например, у заявителя должно быть помещение (в собственности или аренде) для выполнения работ. Также еще до подачи бумаг в МЧС потребуется приобрести соответствующее оборудование (на него должна быть вся техническая документация) и нанять квалифицированный персонал. Требования здесь предъявляются не только к навыкам сотрудников, но и к их стажу работы.