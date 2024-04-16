Шаги и требования для получения лицензии МЧС

Получить лицензию МЧС можно как самостоятельно, так и с помощью посредников. Но перед этим рекомендуется ознакомиться с алгоритмом действий, а также с требованиями, которым должна соответствовать компания-соискатель.

Шаги для получения лицензии

Для начала нужно определиться с перечнем услуг. Ведь согласно Постановлению Правительства № 1128 под лицензирование МЧС попадают 10 типов работ (большинство из них связано с обслуживанием, ремонтом и монтажом противопожарных систем). Можно выбрать как одно направление, так и несколько. Затем следует оплатить госпошлину. Сделать это можно через официальный сайт МЧС (по состоянию на начало 2024 года размер госпошлины за лицензию составляет 7500 рублей). Подготовить документы (бумаги на помещение, квалификационные свидетельства персонала, техническую документацию на оборудование и пр.). Составить заявление (это можно сделать с помощью портала Госуслуг или же воспользовавшись шаблоном). Подать документы в МЧС (заказным письмом или по электронной почте). Далее предстоит пройти проверку на соответствие требованиям лицензирования. Она может проводиться как в дистанционном формате (видеоконференции и телефонные звонки) или же в очном. Здесь все зависит от специфики работ, которыми планирует заниматься фирма. Остается лишь подождать результатов проверки сведений. Это может занять до 15 рабочих дней. После этого заявителю обязаны сообщить решение. В случае одобрения придется подождать еще две недели, пока информация не будет внесена в реестр МЧС.

Обратите внимание! В случае отклонения заявки на получение лицензии МЧС представители Министерства обязаны дать развернутый ответ касательно причин своего решения (например, указать на недостатки или выявленные несоответствия в документах). На исправлении времени не дается. Т.е. если человек будет продолжать пытаться получить лицензию, то процесс ему придется начинать сначала.

Основные требования

Здесь многое зависит от специфики работ. Но можно вывести и общие требования. Например, у заявителя должно быть помещение (в собственности или аренде) для выполнения работ. Также еще до подачи бумаг в МЧС потребуется приобрести соответствующее оборудование (на него должна быть вся техническая документация) и нанять квалифицированный персонал. Требования здесь предъявляются не только к навыкам сотрудников, но и к их стажу работы.