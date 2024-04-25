Почему важно сравнивать кредитные предложения на маркетплейсах: взгляд эксперта

Все финуслуги в одном личном кабинете — новый проект от Банка России с которым можно управлять вкладами, проводить сделки, покупать акции московской биржи и заниматься инвестициями онлайн из любого региона РФ, и все это на выбор займа сайт с услугами.

Что такое маркетплейсы?

Финансовый маркетплейс — это платформа, на которой каждый человек может воспользоваться удаленными услугами. С помощью электронного сервиса можно открыть депозит, оформить страховку или полис ОСАГО, завести инвестиционный счет, вложиться в паевые инвестиционные фонды. Но сегодня у всех банков есть ресурсы и возможность удаленного оформления продуктов, зачем нужны дополнительные шаги? Дело в том, что не все организации работают в разных регионах страны, и, если житель Забайкалья захочет разместить накопления в банке Москвы, ему придется преодолеть почти пять тысяч километров для согласования и подписания договора. Финансовый маркетплейс решает эту проблему. С агрегаторами клиент получает доступ к рейтингу десятков крупных банков, ПИФов, брокеров, страховых компаний, может сравнивать предложения по кредитам, ипотеке, покупке облигаций, ценных бумаг или инвестированию. После регистрации на платформе и подтверждения записи через Госуслуги можно легко перекладывать финансы между банками-партнерами и проводить все виды сделок полностью удаленно.

С какими компаниями можно сотрудничать на маркетплейсе «Выбор займа»?

База банков, инвестиционных и страховых организаций, продукты которых можно оформить через финансовый маркетплейс, постоянно пополняется. Сейчас на платформе представлены продукты десятков крупных операторов и их партнеров, список пополняется каждый год. Самые популярные среди них: Альфа-банк, Совкомбанк, Уралсиб, Промсвязьбанк, Тинькофф, Россельхозбанк. Полный перечень компаний, с которыми можно начать онлайн сотрудничество на маркетплейсах, представлен в списке на сайте Выбор займа.ру.

Где будет храниться информация?

Безопасность вкладов и клиентов — одно из базовых требований, которым удовлетворяют российские маркетплейсы. Интернет-платформы не хранят данные пользователей у себя. После заключения договора информация передается регистратору транзакций (РФТ). Работа РФТ контролируется ЦБ России. Благодаря этому данные сохраняются в реестре, даже если случится технический сбой. Выписку обо всех операциях на маркетплейсе можно заказать на Госуслугах.

Заключение

Маркетплейс упрощает получение всех видов финуслуг. Пользоваться всеми привилегиями можно круглосуточно сразу после регистрации. В редких случаях понадобится дополнительная идентификация с помощь фото или прикрепления копии паспорта. Даже если банковская единица, в которой вы размещали деньги, лишится лицензии, система немедленно перечислит страховое возмещение на личный счет в любом банке, и вам не придется возвращать свои деньги классическим методом через Агентство по страхованию.