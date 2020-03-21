Народные приметы и суеверия в день Анны и Иоакима

Практически каждый день в календаре имеет для людей особое значение. Еще с давних времен люди наблюдали за изменениями природы в определенное время года и находили закономерности. Все эти народные приметы уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, и многие пытаются соблюдать все возможные традиции. Так на что же стоит обратить внимание 22 сентября?

Какой праздник отмечают 22 сентября?

Всем известно, что 21 сентября отмечают большой религиозный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Но мало кто знает, что на следующий день в календаре отмечено не менее важное событие. 22 сентября христиане чтут память родителей Девы Марии. Речь идет о святых Анне и Иоакиме. По церковным обычаям Анну и Иоакима принято считать Богоотцами, ведь именно они стали прямыми предками Иисуса Христа.

Неудивительно, что именно этот день в древней Руси назвали днем рожениц. 22 сентября стало особенным для молодых мам, ведь в их честь организовывали настоящие пиры. Кроме того, святые Анна и Иоаким долгое время оставались бездетными. Поэтому в день их памяти пары, у которых еще не было детей, делали все возможное, чтобы Бог подарил им долгожданного ребенка. По традиции они дарили подарки всем родным и близким, ведь почитание других людей должно принести Божью благодать.

Другие традиции и приметы

22 сентября в день Анны и Иоакима люди также праздновали сбор урожая. Этот день в народе назвали Спожинками. Долгий период сбора урожая всегда был очень утомительным и трудоемким. Поэтому не удивительно, что его завершение люди встречали с такой радостью. Закончив все свои дела, они могли как следует отдохнуть. По традиции длительность отдыха напрямую зависела от количества собранного урожая.

В этот день люди также пытались прогнозировать погоду. Считали, что нужно обращать внимание на лук: если шелухи очень мало, то зима будет теплой и мягкой. В ином случае, стоит подготовиться к суровой зиме.

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