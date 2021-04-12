В Самаре завершается отопительный сезон 2020–2021 в связи с потеплением

Теплая погода, пришедшая в Самарскую область, завершит нынешний отопительный сезон в регионе. В администрации уже готовят приказ — отключить отопление «в связи со значительным потеплением».

Метеорологическая служба подтверждает устойчивость потепления и сообщает, что температура этими днями поднимется до +20 градусов. Незначительный спад температуры будет в субботу 17 апреля. Тогда столбик термометра опуститься до 18 градусов с плюсом, ветер будет достигать 23км\ч.

При такой погоде холодные батареи уже не страшны. К тому же, в администрации пообещали, что в случае аномального похолодания будут включено отопление медучреждений и детских садов.

В администрации также заметили, что отключение отопления не означает простоя теплосети. Ее работники сразу же начинают профилактические мероприятия и подготовку теплотрасс к новому отопительному сезону.