Дмитрий Азаров объявил о начале строительства планетария в Самаре

В понедельник 12 апреля в День космонавтики был заложен первый камень в фундамент здания будущего планетария. О начале строительстве во время торжественного мероприятия сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Он также оставил для потомков послание, которое они прочтут только 12 апреля 2061 года. Это будет столетняя дата первого полета человека в космос.

Планетарий планируют стоить на проспекте Ленина рядом с музеем «Самара Космическая». Предполагается, что стройка начнется в этом году, но до этого объект должны внести в федеральную программу адресного инвестирования.

Дмитрий Азаров рассказал, что на это строительство уже предусмотрены деньги из областного бюджета. Но все равно их недостаточно для такого строительства, поэтому необходима поддержка федеральных властей.

Также Азаров сообщил, что проект планетария давно утвержден и уже прошел госэкспертизу. По плану, это будет современное пятиэтажное здание с двумя подземными этажами, где разместятся конференц-зал, гардероб и кафе. Верхние этажи отведут под кассы, сувенирный магазин, террасу, студию для изучения астрономии и зал с купольной конструкцией потолка со звездным небом и зрительскими местами. На крыше будет установлен телескоп.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ