Грушинский обойдется без Николая Мартынова

Арест гендиректора компании «Мета» не должен отразиться на проведении Грушинского фестиваля, уверяют его организаторы. Подготовка мероприятия уже идет; оно, как и в прошлом году, должно пройти на Мастрюковских озерах.

Грушинский фестиваль в этом году пройдет, несмотря на арест Николая Мартынова, руководителя научно-производственной фирмы «Мета» — одного из организаторов мероприятия. «Пока изменений никаких нет, фестиваль, как и в прошлом году, пройдет на Мастрюковских озерах», — рассказала «Новой в Поволжье» директор организации «Фестивальный парк», которая занимается непосредственно подготовкой Грушинского, Елена Кафтанкина.

Мартынов проходит подозреваемым по делу о хищении свыше 2,7 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов и средств слежения за ними для ФСИН. По версии следствия, тюремное ведомство закупало оборудование у «Меты» через ФГУП ЦИТОС (его руководитель Виктор Определенов сейчас также под стражей). Представитель СК Владимир Маркин сказал, что браслет ценой 19 тысяч приобретался за 128 тысяч, а контрольное устройство при аналогичной стоимости — за 108 тысяч. Главный фигурант дела — экс-директор ФСИН и бывший начальник ГУВД Самарской области Александр Реймер. Сам руководитель «Меты» говорит, что в 2012 году сотрудники ФСИН вымогали у него миллион евро за то, чтобы не стать фигурантом уголовного дела и продолжать производить браслеты. Деньги он якобы передал, после чего с него потребовали еще 10 миллионов рублей, и уже тогда Мартынов обратился в правоохранительные органы.

Николай Мартынов зачастую лично занимался вопросами организации фестиваля авторской песни. В 2007 году его компания взяла в аренду на 15 лет участок земли на Мастрюках, где до этого традиционно проходил Грушинский. С тех пор там ежегодно шел фестиваль «Платформа», организованный «Метой». Областной клуб имени Валерия Грушина в то же время проводил одноименное мероприятие на Федоровских лугах. В прошлом году, после долгих переговоров между участниками конфликта (посредниками выступили городские и областные власти и министерство культуры), на Мастрюковских озерах прошел объединенный фестиваль.

В тех переговорах участвовал и Мартынов. Сейчас подобных обсуждений судьбы фестиваля не ожидается, и отстаивать на них позицию «Меты» не нужно. Но как именно будет выглядеть участие фирмы в организации фестиваля и, самое главное, кто будет ее представлять, пока непонятно. «На данный момент этот вопрос решается», — коротко прокомментировала ситуацию Кафтанникова (возглавляемый ею «Фестивальный парк» был учрежден «Метой» и Грушинским клубом).

«Дело только началось, непонятно, чем там все кончится. Подготовка фестиваля как шла, так и идет, [арест Мартынова] никак на нее влияет», — сказал «Новой в Поволжье» президент Грушинского клуба Борис Кейльман. Он добавил, что ни с Мартыновым, ни с другими представителями «Меты» связь не поддерживает.

И Кейльман, и Кафтанникова напомнили о встрече художественного руководителя фестиваля, барда Олега Митяева с губернатором Николаем Меркушкиным. Она прошла на минувшей неделе. Речь на ней шла о гостях фестиваля и документальном фильме о Грушинском. Об аресте Мартынова, если верить сообщениям официальных СМИ, Меркушкин с Митяевым не говорили.

«Права аренды на землю ведь не у физического лица, а у «Меты». С этой точки зрения, ничего не поменяется», — поясняет депутат Госдумы Александр Хинштейн, также участвовавший в переговорах по объединению фестиваля. На данном этапе следствия в целях компенсации ущерба может быть арестовано лишь личное имущество фигурантов дела, отмечает адвокат Андрей Соколов. «Имущество компании может быть арестовано в зависимости от хода расследования. Если будет признано, что компания использовалась как инструмент совершения преступления, то ее активы могут быть арестованы», — говорит юрист. Впрочем, как уже было сказано, земля, на которой проходит фестиваль, находится у «Меты» не в собственности, а в аренде, поэтому подвергнуться аресту не может.

В этом году Грушинский пройдет со 2 по 5 июля. Недавно была обнародована его концепция — в ней говорилось, что количество сцен на фестивале сократится с 13 до 6. «В течение ряда лет складывалась ситуация, когда не зритель «ходит на артиста», а артист «скачет» со сцены на сцену, чтобы зрители соблаговолили его послушать. Такая система похожа на ротацию музыки в радиоэфире», — пояснялось решение в документе. — Источник проблемы давно понят организаторами. Это — избыток концертных площадок».

Фирма «Мета», основанная в 1988 году, занимается производством средств диагностики автомобилей, экологических приборов и комплексных систем безопасности дорожного движения. Свое стремление участвовать в жизни Грушинского Николай Мартынов ранее объяснял тем, что сам является поклонником бардовской песни и хочет улучшить условия проживания на Мастюковских озерах.