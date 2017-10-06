Какие бывают ультразвуковые отпугиватели грызунов

Появление в доме или квартире грызунов и насекомых доставляет владельцам массу неудобств. Вредители не только наносят материальный ущерб, но и могут стать переносчиками многих опасных заболеваний. Сегодня наряду с традиционными способами борьбы все чаще используются специальные устройства, отпугивающие нежелательных гостей ультразвуком.

Преимущества отпугивателей

Принцип действия приборов основан на излучении высокочастотных ультразвуковых колебаний. Ультразвук не воспринимается человеком и домашними животными, а вот на крыс, мышей, кротов, землероек и насекомых действует раздражающе. С помощью прибора можно создать условия, неблагоприятные для жизни и размножения вредителей.

Отпугиватели имеют несколько важных плюсов по сравнению с традиционными методами: применением яда и расстановкой ловушек или капканов. Так, токсические вещества, которые используются для травли грызунов, опасны для человека и домашних животных. Кроме того, оставшиеся после обработки останки необходимо убирать, а если грызун заберется в труднодоступное место, после его гибели в помещении длительное время будет стоять неприятный запах. Ловушки и капканы являются более безопасным, но малоэффективным средством.

В случае применения отпугивателей вредители не погибают, а полностью и надолго уходят из того места, где на них воздействует неприятный ультразвук.

Обзор ультразвуковых отпугивателей

В продаже можно встретить несколько модификаций приборов. Они отличаются площадью покрытия, исполнением и функциональными возможностями.

Отпугиватель вредителей «Торнадо».

Устройства этой серии отличаются надежностью и способны работать длительное время без необходимости технического обслуживания. Приборы питаются от розетки и обеспечивают защиту на площади до 800 кв.м.

Ультразвуковой отпугиватель «Град». Например, такая модель.

Серия включает несколько моделей. Наиболее мощные из них могут использоваться в качестве профессиональных устройств для защиты складов, предприятий общественного питания, продуктовых магазинов и хранилищ. Площадь воздействия отпугивателей достигает 1000 кв. м. В «Градах» предусмотрена возможность перехода в автономный режим, что обеспечивает работу прибора в случае отключения электроэнергии.

Оптимальный вариант для защиты дома или квартиры. Прибор подключается к электросети и покрывает территорию до 200 кв. м. Он совершенно безопасен для людей и домашних животных и не влияет на работу других электроприборов. Компактное и достаточно мощное устройство можно приобрести за сравнительно небольшую цену.