Едете этим летом в Европу? Какие тарифы на мобильный интернет в роуминге для стран Евросоюза

Планируя летний отдых в Европе, стоит задуматься об обеспечении своих гаджетов доступом к мобильному интернету, чтобы общаться с друзьями, находить новые места и делиться снимками достопримечательностей. Лучшим решением станет использование специальной сим-карты с выгодными условиями тарификации в роуминге.

Самое выгодное предложение этого лета сделал Orange. Испанский оператор мобильной связи презентовал обновленный тариф Mundo, который предлагает удвоенный трафик без изменения цены до конца мая. Заказав сим-карту сейчас, абонент получает доступный роуминг в интернете на целое лето. Оформить покупку и пополнить счет можно на сайте https://orangesim.ru.

Что предлагает Mundo от Orange

Внушительный трафик по самым выгодным ценам. Интернет-пакеты 3 Гбайта за 7 евро, 6 Гбайт за 10 евро. Этого более чем достаточно для выполнения ряда задач:

серфинг в социальных сетях;

использование мессенджеров;

переписка, в том числе рабочая;

поиск информации в сети;

просмотр видео, прослушивание музыки.

Цены у конкурентов стартуют от 9 евро за 1 Гбайт, а в отдельных случаях – от 15 евро. Учитывая, что сим-карту от Orange можно пополнять разными способами, ее преимущества становятся еще более значимыми. Можно сразу зачислить нужную сумму на счет, чтобы на протяжении всего пребывания в роуминге пользоваться преимуществами интернета.

Куда поехать с Mundo от Orange

Испанские операторы предлагают сим-карты, рассчитанные на использование на территории Европейского союза. Всего в список поддерживаемых стран входит 41 государство. Сим-карта дает доступ к 4G везде, где это возможно, включая Австрию, Францию, Данию, Ирландию, Италию, Испанию, Нидерланды, Германию, Великобританию. Так что пользователь получает дешевый, но быстрый интернет.

Звонки и СМС

Тариф от Orange не уступает конкурентам:

все входящие звонки с территории ЕС и Испании принимаются бесплатно. Это же правило распространяется на исходящие с территории РФ;

стоимость минуты звонка на стационарный номер – 7 центов, поэтому бронирование номера, столика в ресторанах и заказ еды не потребуют значительных расходов на связь;

исходящие на номер мобильного – 8 центов в минуту, но соединение стоит 0,30 евро.

Для тех, у кого много гаджетов с выходом в интернет, тоже подходит Mundo от Orange. Сим-карта позволяет использовать смартфон или другое устройство для работы в режиме роутера.