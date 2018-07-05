Ninebot Mini – стильная новинка от Xiaomi

Этот гироскутер относительно недавно появился на просторах интернет-магазина 101giroskuter.ru, но уже успел обзавестись большим кругом почитателей революционной новинки. Чтобы знакомство с моделью прошло успешно, предлагаем сравнить гироскутер Ninebot Mini с 10-ти дюймовыми платформами 6-го поколения.

Размеры и форма

Визуально может показаться, что мини-сигвей габаритней самого большого гироскутера. Но, это лишь иллюзия. Платформы одного и другого транспортного средства практически не отличаются в размерах. Разве что клиренс Ninebot стал несколько выше.

Форма сигвея более фантастическая, от чего транспортное средство кажется «пришельцем из будущего». Но, тут имеет место вкуса: кому-то по душе все же классический гироскутер Pro, а кто-то более современней считает все же Найнбот.

Любителей разнообразия несколько смутит цветовое оформление мини-сигвея. Он представлен в белом и черном цветах.

Колеса и их проходимость

Диаметр колесной базы двух электротранспортов полностью идентичен, и равен 10,5 дюймов. Внутри покрышки из плотной резины помещена накаченная воздухом камера, делающая движение платформ плавным. А вот кто проходимей Ninebot или Smart Pro, райдеры спорить не прекращают. Они одинаково легко справляются с бездорожьем, газонами, ямами, невысокими бордюрами.

Разгон и выносливость

Максимальная скорость достигает 20 км/ч, и этот параметр одинаков для обоих гиробордов. А вот, что касается выносливости, то Ninebot значительно превзошел своего конкурента. Привычные для гироскутеров 20 км, Xiaomi заменили на показатель 40 км. А значит, на мини-сигвее вы сможете преодолеть значительно большие расстояния.

Материал изготовления платформ практически идентичен: каркас изготовлен из магниевого сплава, а корпус – из полимерного пластика. Их тандем обеспечивает грузоподъемность в 120 – 130 кг, и это отличный показатель для столь компактного транспорта.

Ценовая политика

В виду того, что Найнбот – относительно новое транспортное средство, его стоимость сегодня пока еще выше цены гироскутера Про. Такой разбег цен объясняется и установкой Xiaomi в свой гироборд более мощного аккумуляторного блока. Ведь, как известно, батарея составляет 1/3 всей стоимости электротранспорта.

Решающий выбор должны сделать вы! Поскольку, как показывает наше сравнения, оба вида электротранспорта довольно проходимы, удобны, компактны, безопасны.