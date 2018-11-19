Для чего нужна обкатка новых шин

При осмотре зимних шипованных шин по окончании холодного сезона большинство автовладельцев обнаруживают, что шипов на них стало значительно меньше. Многие владельцы транспортных средств грешат на качество изделий и приходят к выводу, что покупать шипованную резину не целесообразно. На самом деле производители автопокрышек тут ни при чем. Важно следить за состоянием колес и вовремя обращаться в качественный шинсервис. Обратившись по нашим адресам или позвонив по указанным телефонам, всегда можно рассчитывать на качественное обслуживание, грамотный подбор шин и колесных дисков.

Износ покрышек во многом зависит от стиля езды. Так, водителям, предпочитающим спортивный стиль вождения, зимней резины хватает ненадолго. Те же, кто ездит спокойно, могут пользоваться шинами несколько сезонов. Согласно мнению профессионалов, новые изделия должны пройти предварительную обкатку, поскольку это позволит значительно увеличить срок их службы. Если рассмотреть поверхность только что купленных автопокрышек, несложно заметить, что она очень ровная и гладкая. Для получения идеального результата ее сцепления с дорожным полотном необходимо проехать не менее ста километров, по возможности избегая слишком резких стартов и остановок. Прошедшая такую обкатку резина становится матовой, ее сцепление с асфальтом улучшается в разы.

Шипы на протекторе зимних шин расположены в специальных пазах, а особая смазка способствует увеличению прочности их крепления. Когда автомобиль начинает движение, происходит изменение положения шипов в пазах. Для того чтобы они начали эффективно функционировать, необходимо некоторое количество времени. Производители покрышек рекомендуют водителям первые несколько сотен километров после установки на колеса новых изделий практиковать спокойный, размеренный стиль езды. В течение этого периода смазка, которой обработана новая продукция, полностью выходит наружу и удаляется, а сами шипы максимально приспосабливаются к асфальтовому покрытию.

Наибольшая нагрузка приходится на шины при езде в городских условиях из-за того, что движение приходится часто прерывать, останавливаясь на светофорах. Но если не оставлять без внимания рекомендации изготовителей по поводу необходимости обкатки шин, то претензий к качеству продукции не возникнет, и колесная резина прослужит максимально долго.