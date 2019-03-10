Прописи для детей

Прописи представляют собой тетрадь, в которой написаны образцы букв. Необходимо такое пособие для того, чтобы ребенок привыкал правильно держать в руке ручку и учился писать разборчиво. На нашем сайте найдете прописи для детей в широком ассортименте от 3 лет и старше.

Такие тетради имеют место быть в разном возрасте. Например, для детей 3-4 лет, издательства предлагают тетради, где необходимо выполнять простые задания – обводить кружки, квадраты, а также дорисовывать и не только. Прописи для детей постарше включают в себя обведение букв, сложных узоров, а также их дорисовку. Для тех, кто в этом году собирается в школу, прописи помогут освоить элементы букв.

Выполнение таких заданий способствует укреплению мелких мышц кистей. Помните, будущему школьнику предстоит не только писать, но и чертить, рисовать и не только.

Разнообразие прописей

В продаже можно увидеть прописи-картинки. Ребенку нужно будет обвести изображение по контуру, а затем самостоятельно попробовать изобразить такую же картинку. Также такие изображения можно раскрашивать. К плюсам стоит отнести возможность в игровой форме шаг за шагом осваивать письменные движения. Выпускают прописи с печатными буквами. Задачей ребенка является обвести буквы, а затем самому воспроизвести их. Прописи-игры. Здесь предстоит работать с формами, фигурами. Обучение проходит в игровой форме, например, нужно «включить мигалку на пожарной машине» или «выкопать яму». В отличии прописей-букв, прописи-игры детям нравятся куда больше.

Учим правильно писать

Не следует ребенка напрягать и заставлять много времени уделять письменности. Начинайте потихоньку в жизнь малыша включать обучающие процессы. Для начала достаточно будет заниматься с ним (касаемо письменности) по пару минут два раза в неделю.

Давайте возможность малышу обводить по контуру картинки, постепенно повышая уровень сложности. Пусть раскрашивает любимые раскраски. Приобщайте малыша к лепке. Давайте ему детские ножницы, пусть учится вырезать фигуры.

Все эти занятия направлены на развитие моторики, которая в свою очередь способствует развитию мышления, памяти, речи.

Оставлять ребенка наедине с прописями не лучшее решение. Необходимо его увлечь. Нужно сделать так, чтобы ему этот процесс нравился. В противном случае ему будет не интересно. Вместе рисуйте, прописывайте буквы. Старайтесь все это делать в игровой форме.