Несколько веков назад во многих странах Европы путешественники определяли приближение города по страшному зловонию, которое от него распространялось. В так называемые «темные века» европейцы забыли древние традиции соблюдения гигиенических норм, в которое, кроме всего прочего, входило обязательное посещение бани.

Русь

На Руси дело обстояло иначе. Русская баня была обязательным атрибутом любого дома. Начиная строительства собственного жилища, молодой хозяин первым делом строил баню, а уж потом приступал к возведению остальных помещений.

Традиционно русский человек посещал баню не реже одного раза в неделю. Поход в баню преследовал не только цель смыть с тела грязь, но и оздоровиться. Кроме того, это занятие зачастую превращалось в организованное общественное увеселительное мероприятие, с участием соседей и друзей.

О пользе русской бани за многие века ее существования сказано немало. Всем известно, что чистота, сама по себе — залог здоровья. Однако кроме обычного мытья, баня — это еще тепловая процедура, купание в проруби — является подобием криосауны, а удары веником — своеобразный вид массажа, способствуют нормализации кровообращения в тканях и артериального давления.

Применение

Однако польза бани может проявиться только в случае ее правильного применения. По-настоящему положительного эффекта от посещения того заведения можно достичь, если точно знать, как правильно париться. Для этого запомнить несколько простых правил:

температура — не должна превышать 60 градусов по цельсию;

заход в парилку — перед первым заходом необходимо увлажнить кожу, приняв душ;

время пребывания — во время первого захода 5 — 10 минут;

перерыв — после первого захода необходим легкий душ и отдых в течение 10 минут;

второй заход — основная часть процедуры с применением веника. Только после второго захода возможен такой экстрим, как купание в проруби, правда — очень не надолго, после чего необходимо немедленно опять посетить парилку.

Одно из основных правил посещения бани — отсутствие до, во время и сразу после бани алкоголя. Его употребление (особенно в больших количествах) может привести к самым печальным последствиям.

Конечно, как правильно париться — вопрос индивидуальный и у каждого человека есть свои подходы к его решению, однако несомненно одно — русская баня — это не только чистота, но также — здоровье и хорошее настроение.