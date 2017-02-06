Опасность в самолечении антибиотиками

Антибиотики и многие противовирусные препараты входят в число величайших открытий прошлого века. До их изобретения большинство заболевание представляли просто смертельную угрозу для человека. Сегодня многие, еще совсем недавно опасные заболевания, лечатся в домашних условиях благодаря антибиотикам. Но многие люди, даже по прошествии века, до конца не понимают, насколько опасны могут быть некоторые представители и, воспользовавшись советом бабушки, знакомого, глотают таблетки при первых безобидных симптомах заболевания.

При всем величии такого открытия, многие не понимают, что антибиотик может помочь, а может усложнить ситуацию. Тем не менее, большинство людей уверены, что в домашней аптечка на всякий случай должны лежать два, три вида антибиотиков. При малейших признаках, с первым чихом начинают глотать их и даже давать детям. Более того, существует и такая категория людей, которые после консультации врача, могут посчитать его непрофессионалом, если он не назначил антибиотики при повышенной температуре или при гриппе. Это не простые слова, доказательством могут послужить многочисленные отзывы на разных медицинских порталах, например, тут. Так как понять: польза или вред и насколько велико это открытие.

Антибиотики: польза или вред

Вне всякого сомнения, польза от антибиотиков огромна. Ведь только благодаря им человечеству удалось победить заболевания, еще недавно лишавшие жизней. Это:

воспаление легких;

сепсис;

чума;

менингит;

тиф;

скарлатина.

Это те болезни, которые чаще всего приводили к летальному исходу, а сегодня благополучно вылечиваются благодаря антибиотикам.

Часто врачи жалуются, что пациенты обижаются, когда не назначаются антибиотики при ОРЗ и других простудных заболеваний. Современный человек достаточно образован. Но большинство даже понятия не имеет о том, что антибиотиками не лечат вирусные заболевания. Антибиотик способен уничтожить бактерии, но не может противостоять вирусам. А к вирусным заболеваниям относятся:

свинка;

краснуха;

корь;

грипп;

оспа.

Большинство пациентов и понятия не имеют в чем отличие антибиотиков от противовирусных препаратов. Более того, они начинают давать назначенные врачом противовирусные препараты и самостоятельно вводят антибиотики. Как раз те, которые на всякий случай лежат в аптечке. Это крайне опасно. По крайней мере, необходимо понимать хотя бы принцип действия этих групп препаратов.

Антибиотики блокируют и препятствуют размножению бактерий в организме. Противовирусные препараты заставляют организм вырабатывать антивирусы, способные уничтожить возбудителя заболевания.

В том случае, если совместный прием и не несет опасности, то принятый антибиотик просто блокирует работу антивирусного препарата. Получается, что назначенное врачом лекарство не дало облегчения. Значит, врач не является профессионалом. И таких ситуаций миллионы, об этом свидетельствуют многочисленные отзывы на различных медицинских сайтах.

Антибиотик — действительно величайшее достижение человечества. Но, при всем его величии, самостоятельный прием начинать нельзя. В лучшем случае, можно уничтожить микрофлору в кишечнике, ослабить подорванный болезнью иммунитет, но не вылечить инфекционное заболевание. Скорее даже наоборот, вызвать вторичное развитие инфекционного заболевания. А виноватым останется врач. Не занимайтесь самолечением!