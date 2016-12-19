Трудно собрать вместе трех разных женщин, сделать это в конце декабря практически невозможно, женщины готовят квартальные отчеты, справляются с потоком воодушевленных клиентов, осваивают бюджеты, пишут поздравления, украшают жилища еловыми букетами и венками из омелы. Некоторые заказывают оформление шарами детского праздника — ведь новый год очень любим детьми. Женщины собирают чемоданы, готовятся к поездке на свидание с Европой, закупают подарки по списку, шпигуют баранью ногу, тестируют домашнюю систему для микродермабразии, и приходится придумывать всяческие ухищрения, чтобы увидеть их в одно время, в одном месте. Случается даже немного шантажировать их своими должностными обязанностями: у меня редакционное задание, это важно, по сути — итоговая колонка, и как мне ее писать, если вы разбегаетесь, как муравьи?

Разбегаются тараканы, — рассмеется первая женщина, — а не муравьи. У меня тут одна история совершенно бесславно закончилась именно тараканами, серьезно. Сейчас, в двух словах… Это совершенный был сюжет для романтического кинофильма: случайная встреча, ночь, метель, мой автомобиль заглох на полпути к городу – я работаю в двадцати километрах, чуть не в чистом поле… Я в панике, неизвестно куда звонить, кому, уже поздно, а близких друзей среди мужчин у меня нет, таких, чтобы звонок в темное время суток. И тут, из ниоткуда, появляется ОН, хитрым образом подсоединяет провода, делает раз, делает два, делает три! И двигатель заводится, о, эти божественные звуки работающего мотора! А ОН стоит, улыбается, и на его рукаве собирается снег — маленькими сугробами. Волшебник, настоящий волшебник! Прекрасно, даже щеголевато одет – полосатый шарф завязан итальянским узлом…

Итальянским узлом – продолжает первая женщина, — подлинный шик. И глаза – необыкновенные! Как в песне: точно звёзды, светят ясные глаза, отражается в них вечер золотой… Ну, что. Завязались отношения. Встречались мы уже месяца три, и тут – восьмое марта, а у меня с детства такое трепетное отношение к этому празднику, наверное – зря… Пригласи, говорю, даму в какой-нибудь хороший ресторан! Нет проблем, кивает, «Бакко» тебя устроит? Устроит, как не устроить, а потом можно погулять по Ленинградской. В этот «Бакко» я собиралась, как не знаю, куда – платье, прическа, туфли…туфли взяла с собой, в сумке. Сижу, листаю меню, цены, конечно запредельные, я так вежливо демонстрирую удивление, а ОН успокаивает меня, гладит по рукаву: ничего страшного, у меня есть свое секретное оружие против ресторанных наценок. Какое, спрашиваю, оружие. Да вот таракан, отвечает, и достает баночку из-под тресковой икры, а там – таракан ползает. ОН, значит, в принесенное официантом блюдо добавляет таракана по вкусу, и потом ест все остальное с большоооой скидкой… Если вы думаете, что я встала и демонстративно ушла, так это не так. Я тайком сбежала, якобы в уборную. Это было – всё.

Вторая женщина улыбается понимающе: так хочется верить, так хочется верить, что вот и для тебя закончились плохие дни, началась белая полоса и солнце греет приподнятый к небу висок, а тут тараканы в баночке. Просто юный натуралист, прости Господи. Я в общей сложности на сайтах знакомств семь лет зависаю. Последнее свидание “вслепую” оказалось самым неприятным: меня в буквальном смысле начал преследовать мужчина, очень странный. Сказал, что я должна ему помочь, потому что его четырнадцатилетняя дочь забеременела от условно-досрочно освобожденного, и он ищет хозяйку в дом. После того, как он повторил это третий раз, я резко поднялась и двинула к выходу, он за мной не пошел, вроде бы. Но он за мной пошел! Домой возвратилась в напрочь разорванной одежде, и после посещения отделения милиции. Составила заявление. А что? Пусть отвечает, психопат! По идее, я это сделала не для себя, а для других идиоток, на минуту вообразивших, что им тоже возможно личное счастье, или как там его. Я и слова забыла на эту тему.

Третья женщина принимает палочку эстафеты, коротко откашливается: надо просто быть героиней, чтобы семь лет на сайтах знакомств, меня на такие подвиги ничего не сможет подвигнуть. Стоит вспомнить эти их фотографии, в трусах и майках на фоне пойманных рыб, и эти их вымученные сообщения! Кошмар, чистый кошмар! Я, знаете, предпочитаю естественность. На форуме мы познакомились, есть такой портал – там советуются с врачами он-лайн. А у меня ужасно воспалились глаза, страшный конъюнктивит, решила проконсультироваться. Он оказался врачом-терапевтом, очень мне помог, сама собой завязалась переписка, становившаяся с каждым днем все более доверительной. Сама собой! – вот что меня радовало. Ну, и остальное, конечно, тоже. Где-то спустя полгода назначили встречу, вышла удачной. Милый друг наконец-то мы вместе, ты плыви, наша лодка, плыви… Оказался женатым. Но дело – сами понимаете! – шло к разводу. Жена не близка ему, и с каждым днем это проявляется отчетливей. В общем, все было нормально, предсказуемо. Естественно! И вот вообразите. Следующий эпизод. Чудесный июньский вечер, цветут липы. Появляется в сети мой дорогой доктор, я чувствую, что он очень расстроен и вообще – в тоске. Начинаю ненавязчиво спрашивать о причине грусти, интересоваться, так сказать, этимологией депрессии. Общаемся какое-то время, доктор элегантно уходит от ответа, но вдруг пишет: я схожу с ума от любви. Я схожу с ума от любви. Понимаете? Сходит с ума от любви! Прекрасный летний вечер, ветер и в распахнутом окне свежие еще листья. В ожидании счастья наливаю себе охлажденного белого вина, отпиваю по глоточку, а он пишет дальше. Думаю, что могу тебе все рассказать, пишет доктор, влюбился, как мальчишка! Как мальчишка влюбился, и белый свет мне не мил, и сердце болит – прямо физически болит. На работу хожу с валидолом, сегодня прием прервал, пил воду, глотал таблетки. Никогда не думал, что такое случится со мной, никогда. Я читаю дальше, я на седьмом небе от счастья, вино, шоколад, черные буквы в окошечке появляются, читаю дальше: все мысли только о ней, даже буквы забыл, как выглядят – застываю над каждой по полчаса. А если бы вспомнил, пишет доктор, то начертил бы как дурак, на асфальте под ее окном: люблю тебя, Оля! Тут я вином-то и подавилась. Поскольку меня не Оля зовут.

До ближайшего июньского дня несколько месяцев. Три женщины одинаково подпирают правыми руками правые щеки и смотрят навстречу ночи, скоро наступит новый год, сменятся даты, и даже после унылой статистики неудач верится в череду добрых событий и хоровод счастливых лиц вокруг. Милый друг, наконец-то мы вместе, ты плыви, наша лодка, плыви, сердцу хочется ласковой песни и хорошей, большой любви. Надо терпеливо выгребать, работать веслами, ритмично опуская и поднимая, слушаться команд капитана, а в случае чего брать управление на себя. И мы загребаем, и мы берем.

художник: Поль Дельво