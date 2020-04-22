Популярные модели Skoda: Octavia и Karoq

Компания Skoda предлагает широкую линейку автомобилей разной комплектации. Рассмотрим две популярные модели чешского бренда – седан Octavia и кроссовер Karoq.

Автомобиль Skoda Octavia – седан высокого класса



Новая модель Skoda Octavia – консервативный и демократичный седан. Представительское авто в классическом дизайне с отличными техническими характеристиками и набором систем безопасности. В продаже представлено несколько комплектаций. Версия Active включает в себя следующее оборудование:

светодиодные ходовые огни и задние фонари;

обогрев боковых зеркал и форсунок омывателя;

системы ABS и ESC;

подушки безопасности;

радиосистема с 6,5-дюймовым экраном;

оповещение (ГЛОНАСС) и др.

Купить Skoda в Курске можно у официального дилера, здесь же есть возможность сравнить цены, уточнить характеристики и комплектации интересующих автомобилей, записаться на тест-драйв Octavia и любой другой модели, представленной в продаже.

Новый седан привлекает классическим дизайном с кристаллическими мотивами. В модели реализованы современные технологии в сфере безопасности, управления и комфорта.

Например, покупатели оценят датчик усталости водителя или возможности ассистента подъема в гору (система тормозит колодки, чтобы улучшить движение автомобиля на уклоне). Подробную информацию о комплектациях и характеристиках седана читайте на сайте официального дилера.

Компактный и стильный кроссовер Skoda Karoq



Автомобиль Skoda Karoq уже доступен в продаже. Купить Skoda у официального дилера в Курске очень просто – приезжайте в салон, запишитесь на тест-драйв или оставьте заявку на получение специального предложения. Либо просто оставьте заявку на сайте, чтобы специалисты перезвонили вам.

Кроссовер Skoda Karoq имеет богатое техническое оснащение, в том числе в сфере безопасности:

фронтальные подушки;

защитные шторки;

индикатор ремня (контролирует его состояние);

удобные и надежные крепления для детских сидений;

индикатор давления воздуха в шинах;

датчик света и дождя, центральный замок и др.

Автомобиль выгодно отличается от ближайших конкурентов оригинальным экстерьером, отличным оснащением, динамичными силовыми агрегатами и расширенным набором опций.

Оборудование салона

компактная лампа для чтения;

кожаное рулевое колесо с кнопками управления телефоном и радиосистемой;

поддержка Bluetooth;

подогрев передних сидений;

функциональный климат-контроль и пр.

Выбрать свою Skoda можно на сайте дилера. Услуга тест-драйва поможет на практике оценить возможности и особенности каждой интересующей модели.