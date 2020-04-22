Популярные модели Skoda: Octavia и Karoq

  • Ильдар Саитов
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    • Компания Skoda предлагает широкую линейку автомобилей разной комплектации. Рассмотрим две популярные модели чешского бренда – седан Octavia и кроссовер Karoq.

    Автомобиль Skoda Octavia – седан высокого класса

    Skoda Octavia
    Новая модель Skoda Octavia – консервативный и демократичный седан. Представительское авто в классическом дизайне с отличными техническими характеристиками и набором систем безопасности. В продаже представлено несколько комплектаций. Версия Active включает в себя следующее оборудование:

    • светодиодные ходовые огни и задние фонари;
    • обогрев боковых зеркал и форсунок омывателя;
    • системы ABS и ESC;
    • подушки безопасности;
    • радиосистема с 6,5-дюймовым экраном;
    • оповещение (ГЛОНАСС) и др.

    Купить Skoda в Курске можно у официального дилера, здесь же есть возможность сравнить цены, уточнить характеристики и комплектации интересующих автомобилей, записаться на тест-драйв Octavia и любой другой модели, представленной в продаже.

    Новый седан привлекает классическим дизайном с кристаллическими мотивами. В модели реализованы современные технологии в сфере безопасности, управления и комфорта.

    Например, покупатели оценят датчик усталости водителя или возможности ассистента подъема в гору (система тормозит колодки, чтобы улучшить движение автомобиля на уклоне). Подробную информацию о комплектациях и характеристиках седана читайте на сайте официального дилера.

    Компактный и стильный кроссовер Skoda Karoq

    Skoda-Karoq
    Автомобиль Skoda Karoq уже доступен в продаже. Купить Skoda у официального дилера в Курске очень просто – приезжайте в салон, запишитесь на тест-драйв или оставьте заявку на получение специального предложения. Либо просто оставьте заявку на сайте, чтобы специалисты перезвонили вам.

    Кроссовер Skoda Karoq имеет богатое техническое оснащение, в том числе в сфере безопасности:

    • фронтальные подушки;
    • защитные шторки;
    • индикатор ремня (контролирует его состояние);
    • удобные и надежные крепления для детских сидений;
    • индикатор давления воздуха в шинах;
    • датчик света и дождя, центральный замок и др.

    Автомобиль выгодно отличается от ближайших конкурентов оригинальным экстерьером, отличным оснащением, динамичными силовыми агрегатами и расширенным набором опций.

    Оборудование салона

    • компактная лампа для чтения;
    • кожаное рулевое колесо с кнопками управления телефоном и радиосистемой;
    • поддержка Bluetooth;
    • подогрев передних сидений;
    • функциональный климат-контроль и пр.

    Выбрать свою Skoda можно на сайте дилера. Услуга тест-драйва поможет на практике оценить возможности и особенности каждой интересующей модели.

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