Популярные модели Skoda: Octavia и Karoq

Компания Skoda предлагает широкую линейку автомобилей разной комплектации. Рассмотрим две популярные модели чешского бренда – седан Octavia и кроссовер Karoq.
Автомобиль Skoda Octavia – седан высокого класса
Новая модель Skoda Octavia – консервативный и демократичный седан. Представительское авто в классическом дизайне с отличными техническими характеристиками и набором систем безопасности. В продаже представлено несколько комплектаций. Версия Active включает в себя следующее оборудование:
- светодиодные ходовые огни и задние фонари;
- обогрев боковых зеркал и форсунок омывателя;
- системы ABS и ESC;
- подушки безопасности;
- радиосистема с 6,5-дюймовым экраном;
- оповещение (ГЛОНАСС) и др.
Купить Skoda в Курске можно у официального дилера, здесь же есть возможность сравнить цены, уточнить характеристики и комплектации интересующих автомобилей, записаться на тест-драйв Octavia и любой другой модели, представленной в продаже.
Новый седан привлекает классическим дизайном с кристаллическими мотивами. В модели реализованы современные технологии в сфере безопасности, управления и комфорта.
Например, покупатели оценят датчик усталости водителя или возможности ассистента подъема в гору (система тормозит колодки, чтобы улучшить движение автомобиля на уклоне). Подробную информацию о комплектациях и характеристиках седана читайте на сайте официального дилера.
Компактный и стильный кроссовер Skoda Karoq
Автомобиль Skoda Karoq уже доступен в продаже. Купить Skoda у официального дилера в Курске очень просто – приезжайте в салон, запишитесь на тест-драйв или оставьте заявку на получение специального предложения. Либо просто оставьте заявку на сайте, чтобы специалисты перезвонили вам.
Кроссовер Skoda Karoq имеет богатое техническое оснащение, в том числе в сфере безопасности:
- фронтальные подушки;
- защитные шторки;
- индикатор ремня (контролирует его состояние);
- удобные и надежные крепления для детских сидений;
- индикатор давления воздуха в шинах;
- датчик света и дождя, центральный замок и др.
Автомобиль выгодно отличается от ближайших конкурентов оригинальным экстерьером, отличным оснащением, динамичными силовыми агрегатами и расширенным набором опций.
Оборудование салона
- компактная лампа для чтения;
- кожаное рулевое колесо с кнопками управления телефоном и радиосистемой;
- поддержка Bluetooth;
- подогрев передних сидений;
- функциональный климат-контроль и пр.
Выбрать свою Skoda можно на сайте дилера. Услуга тест-драйва поможет на практике оценить возможности и особенности каждой интересующей модели.