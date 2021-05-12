7 преимуществ интернет-маркетинга.

Клиенты всё чаще и чаще заходят в Интернет, чтобы заказать необходимые им услуги или купить необходимый им товар. Пренебрегать этим способом продвижения бизнеса опасно с точки зрения конкурентоспособности на рынке.

1. Рентабельность.

По сравнению с традиционным маркетингом или офлайн-маркетингом интернет-маркетинг может быть максимально эффективен и рентабелен. Поскольку интернет-маркетинг направлен на аудиторию, которая уже ищет ваши продукты и услуги, вы не будете тратить деньги впустую, пытаясь продавать тем потенциальным клиентам, которые не заинтересованы.

2. Увеличение охвата.

Интернет-маркетинг дает вам возможность расширить охват аудитории для привлечения ещё большего количества клиентов. При использовании оффлайн-маркетинга ваш рекламный охват ограничен вашим физическим рекламным местом. Например, если вы размещаете рекламу на улице, ваш рекламный баннер увидят только люди, которые будут проходить в данном месте. Интернет-маркетинг позволяет вам привлекать потенциальных клиентов по всему городу, стране и даже миру и не ограничивает вас в аудитории. Таким образом, это позволит вам охватить больше потенциальных клиентов за меньшее время — и развить быстрее бизнес.

3. Повышение узнаваемости бренда.

Интернет-маркетинг даёт вам возможность расширить охват аудитории, а значит и повысить узнаваемость бренда. Даже если посетитель не готов стать вашим клиентом сейчас, он с большей долей вероятности вспомнит вашу компанию в будущем. Он также может порекомендовать вас своим друзьям, коллегам, членам семьи или деловым партнёрам, которым необходим ваши услуги или товары.

4. Привлечение большего количества потенциальных клиентов и ремаркетинг.

Инструменты интернет-маркетинга позволяют вам настраивать аудитории показа рекламных объявлений и привлекать только потенциальных клиентов, которые ищут ваши услуги. Даже если они не станут вашими клиентами при первом посещении сайта, вы сможете с помощью ремаркетинга вернуть их на сайт и превратить их в клиентов. Установленный чат-бот, онлайн-чат на сайт позволит вам работать с потенциальными клиентами, в том числе автоматически, и помогать им при выборе товара или услуги.

5. Позиционирование вашего бизнеса как авторитета на рынке.

Интернет-маркетинг может помочь вам позиционировать ваш бизнес как лидера в своей области. Качественный сайт, высокие поисковые позиции, много полезного контента создаст впечатление серьёзной компании. Публикация актуального материала на сайте будет позиционировать бизнес как авторитетный источник информации.

6. Простота отслеживания эффективности.

Эффективность стратегии можно легко анализировать в системах аналитики сайта. Это позволит понять, какие рекламные источники больше всего приводят продаж, какие ключевые слова стоит убрать в рекламных кампаниях, какие страницы продают с низкой конверсией и пр. Любой показатель может быть проанализирован и скорректирован для экономии рекламного бюджета, в отличии от офлайн-рекламы.

7. Гарантированное увеличение дохода.

Стратегии интернет-маркетинга разработаны таким образом, чтобы помочь вам получить максимальную прибыль от вложенных расходов. Даже минимальный бюджет может вам показать сколько будет для вас стоить клиент и сколько нужно потратить денег, чтобы получить необходимое количество клиентов. Эту сумму можно вложить в стоимость товара и услуг.