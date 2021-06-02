Пансионаты для пожилых людей в Самаре

  • Ильдар Саитов
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    • Пансионаты для пожилых людей в Самаре

    Частные пансионаты для людей с деменцией: проживание, медицинское обслуживание, питание и досуг

    Пожилой и преклонный возраст — это, к сожалению, не всегда радость от возни с внуками, дача и путешествия. Иногда случается так, что без посторонней помощи обойтись очень трудно, даже в самых обычных бытовых делах.

    Близкие люди не всегда могут помочь пожилым из-за работы, расстояния или состояния своего здоровья. Именно поэтому существуют такие специальные места, как пансионаты.

    Вопреки слухам и различным разговорам, пансионат — это хорошее и уютное место, где люди в возрасте смогут почувствовать себя уютно, окруженными заботой и в хорошей компании.

    Какие бывают пансионаты

    В Самарской области существует множество различных пансионатов для пожилых людей, с различной направленностью. Лидирующее место, на протяжении уже восьми лет, занимает пансионат для пожилых «Вечерние беседы».

    В нем представлены все виды обслуживания:

    1. Восстановление после инсультов и инфарктов;
    2. Уход при деменции;
    3. Реабилитация после переломов, в том числе и шейки бедра;
    4. Постоянное проживание;
    5. Временное проживание;
    6. Хоспис.

    «Вечерние беседы» — это не только пансионат для пожилых с деменцией или иных заболеваний, это прекрасное место для отдыха или постоянного проживания.

    Преимущества проживания в пансионате

    Бытует мнение, что пансионат для пожилых или дом престарелых — это мрачное место, где старики доживают свои дни. Но, к счастью, это совсем не так.

    Любой пансионат в первую очередь создавался для того, чтобы пожилым людям было уютно, комфортно и безопасно находится в нем. Это место, где постояльцы могут почувствовать себя нужными, защищенными и окруженными заботой.

    В пансионате предусмотрено:

    1. Питание из пяти блюд ежедневно;
    2. Вечерние развлекательные программы: музыкальные вечера, кинопросмотры, чаепития, празднования дней рождений и других праздников;
    3. Медицинское наблюдение и лечение;
    4. Физическая лечебная и оздоровительная программа;
    5. Занятия и прогулки на воздухе;
    6. Творческие вечера.

    И еще многое и многое другое. Каждый из постояльцев пансионата индивидуален и требует к себе специального подхода. Наши специалисты: нянечки, санитарки, медсестра и повара учитывают это, делая пребывание в пансионате спокойным и уютным для всех.

    Рассчитать стоимость проживания и лечения в пансионатах «Вечерние беседы» с учетом состояния пожилого человека и необходимого ухода можно на сайте pansionat-samara.ru

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