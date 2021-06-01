Семена подсолнечника

Подсолнух является довольно нетребовательным растением, поэтому его можно выращивать в разных уголках России и на различных почвах.

Высеивание этого растения занимает 3,6 миллионов гектаров по всей стране.

Наилучшими предшественниками для подсолнуха являются сорта ржи, ячменя и пшеницы, а также яровые культуры.

Огромное значение в сельхопроизводстве имеет то, что перед посадкой необходимо подготовить семена, почву обработать и выбрать подходящий срок посева.

Для правильного ухода за подсолнухом, необходимо срывать сорняки, правильно и вовремя подкармливать растение, и не допускать болезней.

Полученный урожай убирают при помощи заводских устройств к комбайну.

Комбайны, в свою очередь, срезают и очищают корзинки подсолнечника, собирают семена подсолнечника в единый бункер, после чего разбрасывают по полю, либо собирают для перевозки.

Семена подсолнечника, безусловно, являются одним из полезнейших продуктов питания. Они содержат в себе различные витамины, и микроэлементы, и аминокислоты.

В состав семян входят следующие витамины:

Витамины С, Е, В и другие, а также микроэлементы и аминокислоты, отлично усваиваемые организмом человека.

Если Вы начнёте употреблять в пищу семена подсолнечника, то вскоре заметите, как полностью весь организм стал чувствовать себя гораздо лучше.

Съедая четыре столовых ложки семян в сутки, вы даёте организму необходимую норму витаминов и микроэлементов.

К тому же, семена подсолнечника, способны очищать человеческий организм от различных шлаков и токсинов.

А если у вас повышен уровень холестерина в крови, то семечки помогут вывести его от туда!

Употреблять семечки рекомендуется в сыром виде, так как при термообработке, продукт утрачивает часть своих полезных свойств. Это является научно доказанным фактом!

Где используется подсолнечное масло?

Чаще всего в пищу, например, добавляют в овощные салаты или для изготовления различных консервированных продуктов ( рыбные или овощные консервы).

Либо для изготовления майонеза, для выпечки и хлебобулочных изделий.

А также, растительное масло используется, как материал для смазки, для изготовления парфюмерной продукции,

Жмых и шрот-являются продуктами переработки семян подсолнечника, из которых получают концентрированный корм для животных, а также используют в рыбном хозяйстве.

Для того, чтобы получить большой урожай подсолнуха, необходимо сеять семена самых лучших сортов.