Семена подсолнечника

  • Ильдар Саитов
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    • Семена подсолнечника

    Подсолнух является довольно нетребовательным растением, поэтому его можно выращивать в разных уголках России и на различных почвах.

    Высеивание этого растения занимает 3,6 миллионов гектаров по всей стране.

    Наилучшими предшественниками для подсолнуха являются сорта ржи, ячменя и пшеницы, а также яровые культуры.

    Огромное значение в сельхопроизводстве имеет то, что перед посадкой необходимо подготовить семена, почву обработать и выбрать подходящий срок посева.

    Для правильного ухода за подсолнухом, необходимо срывать сорняки, правильно и вовремя подкармливать растение, и не допускать болезней.

    Полученный урожай убирают при помощи заводских устройств к комбайну.

    Комбайны, в свою очередь, срезают и очищают корзинки подсолнечника, собирают семена подсолнечника в единый бункер, после чего разбрасывают по полю, либо собирают для перевозки.

    Семена подсолнечника, безусловно, являются одним из полезнейших продуктов питания. Они содержат в себе различные витамины, и микроэлементы, и аминокислоты.

    В состав семян входят следующие витамины:

    Витамины С, Е, В и другие, а также микроэлементы и аминокислоты, отлично усваиваемые организмом человека.

    Если Вы начнёте употреблять в пищу семена подсолнечника, то вскоре заметите, как полностью весь организм стал чувствовать себя гораздо лучше.

    Съедая четыре столовых ложки семян в сутки, вы даёте организму необходимую норму витаминов и микроэлементов.

    К тому же, семена подсолнечника, способны очищать человеческий организм от различных шлаков и токсинов.

    А если у вас повышен уровень холестерина в крови, то семечки помогут вывести его от туда!

    Употреблять семечки рекомендуется в сыром виде, так как при термообработке, продукт утрачивает часть своих полезных свойств. Это является научно доказанным фактом!

    Где используется подсолнечное масло?

    Чаще всего в пищу, например, добавляют в овощные салаты или для изготовления различных консервированных продуктов ( рыбные или овощные консервы).

    Либо для изготовления майонеза, для выпечки и хлебобулочных изделий.

    А также, растительное масло используется, как материал для смазки, для изготовления парфюмерной продукции,

    Жмых и шрот-являются продуктами переработки семян подсолнечника, из которых получают концентрированный корм для животных, а также используют в рыбном хозяйстве.

    Для того, чтобы получить большой урожай подсолнуха, необходимо сеять семена самых лучших сортов.

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