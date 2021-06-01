Подсолнух является довольно нетребовательным растением, поэтому его можно выращивать в разных уголках России и на различных почвах.
Высеивание этого растения занимает 3,6 миллионов гектаров по всей стране.
Наилучшими предшественниками для подсолнуха являются сорта ржи, ячменя и пшеницы, а также яровые культуры.
Огромное значение в сельхопроизводстве имеет то, что перед посадкой необходимо подготовить семена, почву обработать и выбрать подходящий срок посева.
Для правильного ухода за подсолнухом, необходимо срывать сорняки, правильно и вовремя подкармливать растение, и не допускать болезней.
Полученный урожай убирают при помощи заводских устройств к комбайну.
Комбайны, в свою очередь, срезают и очищают корзинки подсолнечника, собирают семена подсолнечника в единый бункер, после чего разбрасывают по полю, либо собирают для перевозки.
Семена подсолнечника, безусловно, являются одним из полезнейших продуктов питания. Они содержат в себе различные витамины, и микроэлементы, и аминокислоты.
В состав семян входят следующие витамины:
Витамины С, Е, В и другие, а также микроэлементы и аминокислоты, отлично усваиваемые организмом человека.
Если Вы начнёте употреблять в пищу семена подсолнечника, то вскоре заметите, как полностью весь организм стал чувствовать себя гораздо лучше.
Съедая четыре столовых ложки семян в сутки, вы даёте организму необходимую норму витаминов и микроэлементов.
К тому же, семена подсолнечника, способны очищать человеческий организм от различных шлаков и токсинов.
А если у вас повышен уровень холестерина в крови, то семечки помогут вывести его от туда!
Употреблять семечки рекомендуется в сыром виде, так как при термообработке, продукт утрачивает часть своих полезных свойств. Это является научно доказанным фактом!
Где используется подсолнечное масло?
Чаще всего в пищу, например, добавляют в овощные салаты или для изготовления различных консервированных продуктов ( рыбные или овощные консервы).
Либо для изготовления майонеза, для выпечки и хлебобулочных изделий.
А также, растительное масло используется, как материал для смазки, для изготовления парфюмерной продукции,
Жмых и шрот-являются продуктами переработки семян подсолнечника, из которых получают концентрированный корм для животных, а также используют в рыбном хозяйстве.
Для того, чтобы получить большой урожай подсолнуха, необходимо сеять семена самых лучших сортов.