Что входит в наборы для вышивки

Готовы приступить к вышивке? Вам понадобится несколько вещей. Первое: урок о том, как вышивать. Во-вторых, шаблон для вдохновения вашего собственного проекта. В-третьих: все инструменты и материалы, необходимые для изготовления первых декоративных стежков. Лучше всего приобрести наборы для вышивки.

Обручи для вышивания

Обруч для вышивания надежно удерживает ткань на месте во время стежка, что обеспечивает равномерное сшивание и предотвращает сморщивание. Обручи бывают разных размеров, диаметр обозначается в дюймах. Для вашего проекта выберите тот, который удобно держать в руках. Чтобы установить ткань в обруч:

ослабьте соединение винтов и отделите два кольца;

затем нанесите ткань поверх внутреннего кольца и прижмите внешнее кольцо вокруг внутреннего кольца;

снова затяните винт, и это должно закрепить вашу ткань в пяльце для вышивания.

Иглы для вышивания

Вышивальные иглы имеют среднюю длину с длинным глазом и острым концом. Они бывают размером от 1 до 12, причем 1 — самая большая, а 12 — самая маленькая. Они являются надежным выбором для общих проектов вышивки, особенно если вы новичок.

Ножницы

Вы захотите иметь под рукой несколько видов ножниц для различных задач. Во-первых, двое ножниц для вышивания небольшого размера с острым концом, что делает их идеальными для обрезания нитей и удаления нежелательных стежков. Во-вторых, ножницы для резки тканей хороши для резки тканей. Универсальные ножницы хороши для вырезания узоров на трансферной бумаге.

Нитка для вышивания

Вышивальная нить (также называемая многожильным хлопком) является самой популярной и поставляется в радужных цветах. Она состоит из шести отдельных слоев, которые могут быть разделены или объединены для достижения толщины, наиболее подходящей для вашего проекта.

Жемчужный хлопок

Жемчужный хлопок также состоит из скрученных нитей, но их нельзя разделить. Обычно его упаковывают как в катушки, так и в мотки. Из-за более тяжелого текстурированного строения, линейные стежки — такие, как стежок стебля или цепной стежок-обычно располагаются выше на ткани, что делает его хорошим выбором для поверхностной вышивки.

Тканое полотно

Как и в случае с иглами и нитками, есть множество варианты выбора ткани для вашей будущей вышивки. Чаще всего, это простые ткани, которые сохраняют форму с добавлением стежков: натуральная сетка, муслин, лен, хлопок. .