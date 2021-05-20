Термобелье как обязательный предмет детской одежды

Коллекция детского термобелья Norveg охватывает все сезоны. Вся одежда выполнена из материалов отличного качества.

Постепенно уходят в прошлое времена, когда колготки были непременным атрибутом детского гардероба. Им на смену приходит термобелье. Оно используется в качестве утепляющего слоя не только для нижней части тела, но и для верхней.

Как правильно носить термобелье

Этот предмет одежды не случайно имеет в своем названии слово «белье». Функциональная одежда надевается под основную. Не всегда это шерстяная теплая прослойка для зимы. Некоторые виды термобелья предназначены для активных физических нагрузок. Такие футболки, леггинсы, носки слегка утепляют и при этом отлично выводят испарения тела.

По сути, эта одежда сделана по принципу вещей для спорта, предназначенных для тренировок. Однако активным детям, любящим попрыгать и побегать на улице, она подходит в самый раз. Если у вас растет маленькая непоседа, лучше купить термобелье для девочек, чем каждый раз решать дилемму — одеть полегче с расчетом на активное движение или теплее. Малышка не вспотеет, не замерзнет, движениям одежда мешать не будет, так как сделана по принципу второй кожи — без натирающих швов и складок.

То же самое касается и мальчиков. Хорошо, когда дети любят погонять мяч весной или осенью в прохладную погоду. Но как одевать ребенка для таких прогулок, не совсем понятно. Легкое термобелье для мальчика https://norveg.ru/catalog/detyam/malchiki-92-134/termobele-malchiki-92-134/ решит эту проблему.

Особенности выбора

Изделие подбирайте так, чтобы оно полностью прилегало к телу. Утепленное может быть немного свободнее, но сильно болтаться оно не должно. Носить нужно на голое тело — без майки и колготок. Модели для зимы главным образом греют, но и отводу влаги в них тоже уделяется внимание. Смотрите на состав:

чем больше процент шерсти, тем больше белье согревает;

чем больше синтетических материалов, тем лучше оно отводит влагу.

Чем термобелье лучше других способов утепления

Преимущества у термобелья следующие:

повторяет изгибы тела, не стесняет движений;

не натирает кожу грубыми швами;

в зависимости от модели согревает тело либо отводит влагу, но в любом случае это физиологичное белье, поддерживающее нужную температуру тела;

может быть одинаково удачно использовано для повседневной носки, спорта или похода.

На рынке представлены производители, специализирующиеся на термобелье. К таким относится бренд Norveg, в ассортименте которого есть удобная одежда для повседневной носки и спорта.