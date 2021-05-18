Лучшие мужские обручальные кольца на любой вкус

Идеальное обручальное кольцо — это универсальный аксессуар, который нравится своему владельцу, не вызывает дискомфорта при носке и подходит под различные стили одежды. На рынке ювелирных изделий предложено множество моделей: серебряных и золотых, минималистичных и массивных, со вставками и без них — каждый найдет свой аксессуар. Купить кольцо обручальное мужское на https://zolotoyvek.ua/ru/kolca/l/pol:muzhskie/tip_izdeliya:obruchalnye/ можно по хорошей цене.

Выбор мужского обручального кольца — важный момент для каждого жениха

Вам предстоит носить обручальное кольцо достаточно долго, в идеале всю жизнь, поэтому аксессуар должен и правда нравиться. Есть основные моменты, которые помогут выбрать модель:

Металл. Золотое мужское обручальное кольцо — классика, которая всегда будет уместной. Красивый, доступный металл хорошо смотрится, он прост в уходе и удобен в носке: не темнеет, не деформируется. Более дорогой, но стильный и статусный вариант — платиновое обручальное кольцо. Любители серебра также найдут свое украшение: обручальных колец из этого материала в продаже немало. Вставка. Одни считают, что лучше, следуя традиции, выбрать гладкое мужское обручальное кольцо, чтобы семейная жизнь была спокойной и счастливой. Другие не верят в приметы и хотят купить украшение с обильной инкрустацией, которое подчеркнет их индивидуальность и станет ярким акцентом образа. Как для первых, так и для вторых ювелирные магазины подготовили множество моделей. Чаще всего обручальные кольца инкрустируют бриллиантами, более экономная версия — фианиты. Искусственные камни практически не уступают драгоценным, а цена таких ювелирных изделий значительно ниже. Дизайн. Можно взять золотое или серебряное обручальное кольцо, тонкое или широкое, с камнями или без них, американку или европейку — выбор за вами. Украшение носят каждые день, не снимая, поэтому нужно предусмотреть все мероприятия, на которые вам предстоит надеть аксессуар. Лучше взять лаконичную модель, которая будет уместной как в офисе, так и на празднике. Интересно смотрятся комбинированные украшения, состоящие из нескольких видов металла.

В классическом варианте мужское обручальное кольцо должно быть парным с женским, то есть оба украшения изготовлены из одного металла в одинаковом дизайне. Если вкусы молодоженов не сходятся, можно взять разные аксессуары, это не принципиально, главное, чтобы носка ювелирного изделия приносила удовольствие и была комфортной. Перед покупкой кольцо лучше примерить, чтобы убедиться в правильности выбора размера.