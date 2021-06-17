Как обеспечить уход за пожилым родственником в Самаре

Престарелые люди не часто могут похвастаться хорошим здоровьем. Возрастные изменения рано или поздно проявят себя. Дедушки и бабушки нуждаются в полноценном отдыхе и питании. А если у них имеются хронические болезни, то без квалифицированной помощи не обойтись. К сожалению, мы не всегда оказываемся рядом со своими старичками, когда им требуется наше внимание и поддержка, в силу объективных обстоятельств.

Что же делать, если ваш пожилой родственник нуждается в постоянном уходе? В этом случае стоит внимательно рассмотреть предложения пансионата для пожилых «Родительский дом» в Самаре.

Условия проживания

«Родительский дом» — это частный дом престарелых со всеми удобствами. Здесь нашли свою вторую семью многие пожилые люди. Отличительной особенностью данного учреждения является индивидуальный подход к каждому клиенту. Персонал геронтологического центра делает всё возможное, чтобы пенсионеры чувствовали себя комфортно и защищено. Проживание организовано в светлых, просторных комнатах, рассчитанных на 2-4 человека. В номерах имеется новая мебель и сантехника. Уборка жилых помещений поручена горничным. В бытовых делах пожилым людям помогают санитарки. В столовой дома престарелых пищу готовят опытные повара. Меню составляется с учётом пожеланий постояльцев, а так же в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья и медицинскими рекомендациями. Блюда вкусные и разнообразные. К праздничным датам, юбилеям и дням рождения повара обязательно приготовят что-то особенное.

Охраняемая территория пансионата специально приспособлена для прогулок на свежем воздухе. Здесь имеются ровные дорожки, удобные скамейки и лавочки, беседки. На участке разбиты клумбы и цветники, посажены зелёные насаждения. Окружающая обстановка располагает к отдыху. Но если кто-то захочет заняться физкультурой, для этого так же имеется всё необходимое.

Контроль показателей здоровья

Уход за пожилыми в «Родительском доме» включает в себя и контроль за здоровьем. В геронтологическом центре работают опытные сиделки. Ежедневно производится мониторинг состояния здоровья престарелых жильцов. Измеряют артериальное давление, температуру тела, уровень сахара в крови. Круглосуточно работает дежурная сиделка. В шаговой доступности от пансионата расположена городская поликлиника, где можно пройти обследование у профильного врача. В экстренных случаях бригаду медиков вызовут непосредственно к больному.

Если вы ищите пансионат для лежачих больных, «Родительский дом» обеспечит должный уход пациенту данной категории. В комнату установят кровать с подъёмником. Если необходимо, можно воспользоваться услугами сиделки. Сиделки проконтролируют выполнение назначений врачей, организуют реабилитационные мероприятия.

Для оформления в дом престарелых в Самаре понадобится собрать небольшой пакет документов и пройти медицинское обследование. Получить подробную консультацию о предоставляемых услугах можно по телефону 8 (800) 201-33-51 или при личном обращении к специалистам «Родительского дома».