Каркасные бассейны от Лагуна Техно

Достаточно много лет самарская компания ЛАГУНА-ТЕХНО занимается производством морозоустойчивых бассейнов, поставками запчастей, комплектующих, аксессуаров и химии для искусственных каркасных водоемов.

Профессионалы компании уверены: главное в конструкции качественного, безопасного, долговечного бассейна — легкий и прочный металлический каркас. Именно он служит основой, на которой крепится чаша с водой, покрытая армированной надежной пленкой из поливинилхлорида.

ЛАГУНА-ТЕХНО предлагает своим клиентам из Самары и других регионов морозоустойчивые бассейны с широким размерным рядом.

Важно! Морозоустойчивым бассейнам не страшен зимний холод. Это значит, что, их несмотря на сборно-разборную конструкцию, совершенно необязательно «сворачивать» по окончании купального сезона. Зато именно возможность несложной разборки при необходимости передислокации бассейна на другой участок делает их мобильными и транспортабельными.

Две ключевые надежные и проверенные китайские компании, с которыми сотрудничает ЛАГУНА-ТЕХНО:

INTEX. Компания значится в числе мировых лидеров, производящих каркасные бассейны. Несомненное преимущества продукции INTEX — это наиболее бюджетный вариант с относительно доступными ценами.

Компания значится в числе мировых лидеров, производящих каркасные бассейны. Несомненное преимущества продукции INTEX — это наиболее бюджетный вариант с относительно доступными ценами. BESTWAY — одна из самых известных компаний-производителей каркасных бассейнов. У продукции этого бренда — оригинальный и яркий креативный дизайн.

За счет партнерских отношений с ведущими компаниями-производителями ЛАГУНА-ТЕХНО имеет возможность предложить своим клиентам качественные товары по привлекательной цене.

У компании ЛАГУНА-ТЕХНО широкая дистрибьютерская сеть во всех российских регионах.

Клиенты компании могут воспользоваться услугами call-центра: здесь окажут помощь в выборе наиболее оптимального решения бассейна, оборудования, химии и аксессуаров, исходя из потребностей и финансовых возможностей покупателей.

В числе структурных подразделений — отделы продаж и доставки, склад c постоянно обновляемым необходимым запасом продукции.

Есть у компании и интернет-магазин. Его «посетители» смогут выбрать все необходимое и удостовериться, что ЛАГУНА-ТЕХНО в онлайн — это: