Нашивки и шевроны: применение и особенности изготовления

Шевроны, а также нашивки иллюстрируют причастность человека к некоторой группе. Например, все виды военных структур обозначаются этим знаком V-образной формы.

Часто шевронами считают любой знак или изображение на частях одежды. Но на самом деле, если изделие имеет не V-образную форму, то оно будет называться нашивкой.

Пользуются спросом нашивки на заказ в самом широком спектре применения.

Использование нашивок получило свое распространение в школах, организациях в области спорта, а также социальных. Еще их можно наблюдать на элементах официальной формы у работников организаций различных видов и назначений.

Значительная характеристика, свойственная нашивкам — это способность быть рекламным средством для имиджа компании. При помощи специализированной нашивки с символикой бренда одежда становится способна повышать престиж организации. Фирменный знак становится узнаваемым, и образ компании в сознании конкурентов и партнеров приобретает солидность.

Также с помощью нашивок можно украсить повседневную одежду, например, обозначить свою любовь к какой-либо музыкальной группе нашивкой в виде ее логотипа. Носить изделия можно на различных частях одежды (карманы, рукава) или на аксессуарах (сумки, рюкзаки).

Шевроны и нашивки различаются по видам крепления:

Требующие пришивания.

Крепящиеся с помощью липучки.

С клейкой пленкой, которая клеится благодаря проглаживанию утюгом.

Машинная вышивка шевронов и нашивок позволяет профессионально и в короткие сроки создавать образец с четкими очертаниями.

Этапы создания шевронов и набивных узоров

Сначала дизайнер в специальной программе проеобразовывает эскиз изображения в макет, чтобы затем загрузить в аппарат. Далее в программе-макете производится процесс описания всей последовательности шагов, которые должна выполнить машина для точного процесса шитья. Иногда настройки устанавливаются вручную.

3D узор

Пользуются популярностью объемные набивные узоры (3D вышивка)— элегантный метод украшения одежды.

При помощи трехмерного вышивания можно делать рисунок любого вида, надпись либо эмблему более оригинальным и заметным. Такая технология широко применима в бизнесе как дополнение одежды корпоративной символикой. Будет уместна на презентациях, конференциях и тех событиях, где важно подчеркнуть принадлежность к компании.

Объем создается за счет специальной пены для придания объема PUFFY, по верху которой вышивают изображение.