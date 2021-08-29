Бензовозы ГРАЗ от производителя

Отечественный рынок специализированной техники предлагает различные варианты. Однако выбор нужной техники осложняется неполным соответствием законодательству страны и плохим качеством сборки — часто техника представляет собой проекты, собранные из комплектующих без необходимых расчетов. В связи с этим мы предлагаем купить бензовоз от предприятия с историей развития более 60 лет — ГРАЗ.

Бензовозы ГРАЗ

Компания основана в военное время и выпускала соответствующую технику, с 1960-х годов ГРАЗ стал ведущим предприятием по выпуску топливозаправочной техники.

Востребованность, качество и хорошие цены на технику предприятия позволили развивать производственные мощности, внедряя современные технологии. В продаже производитель преставляет следующую специализированную технику:

топливозаправщики;

цистерны автомобильные;

топливные прицепы;

стальные емкости;

алюминиевые нержавеющие легкие цистерны;

емкости для темных нефтепродуктов (полуприцепы).

Перевозимый полезный объем возможен от 4,9 до 40 м3. При необходимости, есть услуги по изменению объемов готовой техники на заводе производителя. Базой для емкостей могут быть как отечественные, так и зарубежные марки грузовых машин. В наличии 250 моделей и модификаций — среди них как универсальные, так и специализированные решения с максимальным уровнем производительности и безопасности. Насосы на технике могут перекачивать до 750 л/мин топлива, а емкости из легких сплавов не ржавеют и вмещают больше топлива, чем тяжелые стальные цистерны.

Каждый вид техники произведен в соответствии с действующими требованиями к безопасности и надежности ГОСТ 33666-2015 и европейским правилам ADR. Кроме законодательства, ГРАЗ уделяет особое внимание безопасности и качеству своих продуктов, внедряя собственные решения для облегчения работы оператору бензовоза и уменьшению рисков.

Как купить бензовоз ГРАЗ?

Чтобы приобрести новые бензовозы, нужно оставить заявку на сайте или позвонить менеджерам отдела продаж по указанному номеру. После определения точной комплектации, шасси и дополнительных опций, с клиентом заключается договор. Оплата производится только после подписания договора на поставку техники. Продажа бензовозов осуществляется физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Позвоните консультантам, чтобы узнать о текущих выгодных предложениях и скидках на бензовозы ГРАЗ.